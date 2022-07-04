Глава Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов выступил на международном форуме

Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов выступил с докладом на тему "Творчество как основа авторства" на сессии в рамках X Петербургского международного юридического форума (29 июня - 1 июля).

Как сообщили Day.Az в Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджана, сессия прошла 30 июня и была посвящена интеллектуальной собственности.

В мероприятии, модератором которого выступил президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Григорий Ивлиев, приняли участие руководитель Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, директор Международного научно-образовательного центра "Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Михаил Федотов, судья суда Евразийского экономического союза Татьяна Нешатаева и представители государственного и частного секторов в сфере интеллектуальной собственности.

В обширной презентации были проанализированы такие вопросы, как индивидуальность создателя, авторство с точки зрения интеллектуальной и творческой деятельности, авторство и объект авторского права, сходства и различия в авторском и патентном праве, место авторского права в экосистеме прав интеллектуальной собственности, выдвинуты предложения по их решению на уровне современных требований.

Доклад Кямрана Иманова был с интересом выслушан участниками мероприятия и встречен аплодисментами.

Грегорий Ивлиев, Михаил Федотов и другие участники сессии подчеркнули важность поднимаемых в докладе вопросов с точки зрения изучения теории права в сфере интеллектуальной собственности.

Федотов также предложил в продолжение научных исследований представителя Азербайджана написать совместную статью, а затем и монографию.

Отметим, что юбилейный X Петербургский международный юридический форум является диалоговой площадкой представителей правового, делового, политического и правоохранительного секторов по продвижению законодательных инициатив в интересах граждан, бизнеса, совершенствованию правоохранительной практики, развитию правовой культуры в современных условиях и регулированию социально-экономической сферы.

С докладом председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямрана Иманова можно ознакомиться здесь.