Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности региона

Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и является спасательным тросом для цепочек поставок мирового спроса. По уровню глобального энергообеспечения Азербайджан занимает второе место в мире. За последние несколько десятилетий, благодаря морским нефтяным и газовым месторождениям и вкладу в добычу на Каспийском море, Азербайджан превратился в важного актора международной энергетики. Азербайджан также внес свой вклад в разработку новых месторождений, исследования и разведку активных месторождений.

Об этом Day.Az сказал глава Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

"Техническое обслуживание и модернизация главной теплоэлектростанции стали важным шагом на пути к увеличению собственных возможностей Азербайджана по производству и поставкам энергии, поскольку эти электростанции имеют срок работы и они нуждаются в капитальном ремонте для лучшего функционирования. Изменение в станциях сети и повышение качества энергосистемы с помощью новых дополнений - это долгожданный шаг Азербайджана и считается энергетическим вкладом не только в национальном и региональном, но и глобальном масштабе", - считает наш собеседник.

Как заявил политолог, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан вносит изменения и революционизирует современный взгляд на Азербайджан.

"Президент Ильхам Алиев также дал указание провести обширную реконструкцию электростанций, чтобы расширить возможности для производства большого количества электроэнергии для покрытия спроса не только внутри страны, но и для экспорта. Продолжая дальновидное наследие Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев обеспечивает продвижение страны на гораздо более высокий уровень с точки зрения создания новых перспектив в энергетике с использованием современных технологий", - отметил Асиф Нур.

Он также напомнил, что за последние 16 лет в Азербайджане было построено более 30 новых станций, отмечая важность данных шагов для отказа от импорта электроэнергии.

"Это произошло благодаря тому, что сегодня Азербайджан возглавляет потрясающий лидер с мудрым видением. Хочу подчеркнуть, что Азербайджан заметно выделяется по своему уровню развития среди сообщества наций", - заявил он.

Председатель напомнил, что после прихода к власти Гейдара Алиева мир стал свидетелем постепенного преобразования Азербайджана из стабильной страны в современное новаторское государство.

Азербайджан наращивает собственный потенциал и расширяет сотрудничество со странами региона в плане налаживания энергетического сотрудничества посредством строительства нефте- и газопроводов.

По мнению нашего собеседника, руководство Азербайджана действительно произвело энергетическую революцию и превратила страну в экспортера энергии всего за несколько лет, что является огромным достижением.

"Оценочные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Правительство страны сумело грамотно использовать изобилие природных ресурсов для превращения Азербайджана в сильную державу", - сказал политолог.

Далее он подчеркнул важность строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, благодаря которым Азербайджан начал транспортировать углеводороды из Каспийского региона для выхода на международные рынки.

"Благодаря этим проектам, Азербайджан высоко позиционирует себя в региональном масштабе. Однако важно отметить, что руководство Азербайджана уделяет внимание не только экономическому развитию, но и социальному обеспечению граждан.

Таким образом, Азербайджан прошел громадный путь своего развития и cегодня вносит устойчивый вклад в развитие глобального мира", - резюмировал Мухаммад Асиф Нур.

Абдул Керимханов