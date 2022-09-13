Министерство национальной обороны Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих в результате провокации Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в Twitter.

"Желаем упокоения душ героических военнослужащих азербайджанской армии, ставших шехидами в боях на армяно-азербайджанской границе, а также скорейшего выздоровления раненым. Соболезнуем и желаем терпения братскому народу Азербайджана", - говорится в публикации.