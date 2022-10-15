Осторожный оптимизм в отношении мирного договора между Азербайджаном и Арменией

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова об итогах четырехсторонней встречи в Праге.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Пражская встреча лидеров Азербайджана и Армении от 6 октября на полях саммита Европейского политического сообщества дала определенные результаты и породила осторожный оптимизм в отношении перспектив мирного договора между Баку и Ереваном. Стабилизирующее воздействие, которое, вероятно, окажет встреча после недавней сентябрьской серии столкновений на государственной границе, может помочь свести к минимуму потенциальные препятствия, которые могут сорвать переговоры.

По итогам двух четырехсторонних встреч с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона было принято совместное заявление.

Во-первых, на пражской встрече было достигнуто обязательство обеих сторон признать территориальную целостность и суверенитет друг друга, что является одним из пяти ключевых принципов, вытекающих из предложения Баку. Это имеет решающее значение для обеспечения будущего мира в качестве основополагающего элемента. По этому пункту Армения и Азербайджан подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года. Стоит напомнить, что подписание вышеупомянутой декларации в свое время не помешало Армении продолжить оккупацию суверенных азербайджанских территорий в ходе Первой карабахской войны.

Это формирует основу, на которой переговоры могут привести к окончательному соглашению, поскольку оно окончательно и бесповоротно урегулирует принадлежность Карабаха к Азербайджану, делая почву для мирного договора плодородной. Ереван, вероятно, продолжит настаивать на договорных гарантиях безопасности для армянского населения Карабаха, в то время как Баку продолжит настаивать на чисто межгосударственном уровне мирного соглашения.

Азербайджан давно стремится повысить международное признание положения о том, что судьба армянского населения Карабаха является вопросом между Баку и его гражданами, тем самым выходя за рамки мирного соглашения. "Армяне, проживающие в Карабахе - наши граждане, и мы не намерены обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу, их будущее", - сказал 6 октября Президент Алиев в Праге во время интервью азербайджанским телеканалам.

Хотя это не новая точка зрения, она имеет решающее значение, учитывая нынешний момент, когда главы МИД обеих стран работают над проектом текста соглашения. Президент Ильхам Алиев подтвердил неизменную решимость своего правительства охватить граждан Азербайджана армянского происхождения, но также отметил, что "если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства".

Это явно указывает на то, что Баку не считает себя обязанным применять какие-либо экстраординарные политические убеждения, чтобы доказать свою готовность принять своих армянских граждан, считая это чем-то само собой разумеющимся. Учитывая, как начался первоначальный конфликт между Баку и Ереваном, это можно рассматривать как апофеоз переговорного влияния Азербайджана на протяжении многих лет.

Еще одним важным выводом из совместного заявления является соглашение об отправке в Армению гражданской миссии ЕС, которая будет размещена вдоль границы с Азербайджаном. Баку согласился сотрудничать, насколько это его касается. Эта двухмесячная миссия могла бы уменьшить напряженность и случаи эскалации на государственной границе, тем самым способствуя созданию атмосферы, благоприятствующей мирным переговорам.

После украинского кризиса ЕС активизировал свои усилия в Брюссельском формате, основное внимание в котором уделялось делимитации и демаркации государственной границы и открытию коммуникаций. Теоретически возможно заключить мирное соглашение, в котором будут согласованы основные положения, а другие детали оставлены для дальнейшего рассмотрения. Нет ничего невозможного или беспрецедентного в том, чтобы два государства имели мирный договор и дипломатические отношения, не договорившись о делимитации границы.

Однако договор не может быть слишком простым. В случае с Азербайджаном и Арменией необходимо будет уточнить все ключевые параметры, касающиеся направлений нынешних переговоров, по всей вероятности, в том числе основные положения проекта Зангезурского коридора. Нынешний климат благоприятствует расширению роли Брюсселя, подкрепленному усилиями Вашингтона, которые в настоящее время приобрели относительно возросшее значение.

Следует также отметить, что такого рода заявления не имеют обязательной юридической силы, и любое изменение политического климата может свести на нет его положительные стороны. Остается туманным вопрос, откажется ли Пашинян от своего слова, как это обычно бывает, и переинтерпретирует концепцию признания Арменией территориальной целостности Азербайджана таким образом, который может быть истолкован как противоречащий первоначальному намерению, вытекающему из пражского заявления.

Теперь есть двухмесячное окно, которое дает основания для осторожного оптимизма. Дьявол кроется в деталях. Совокупный вклад излишка мужества Пашиняна для решительных действий или его отсутствия, постоянного применения Азербайджаном конструктивного давления и других сопутствующих факторов будут иметь влияние на то, что произойдет дальше. Как прокомментировал британский журналист Нил Уотсон: "Если не произойдет радикальных политических изменений в Армении, России и Иране, неумолимо медленный темп мирного процесса подходит к концу. Мы можем видеть позерство и умиротворение населения, но договор предрешен".