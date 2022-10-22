Маргарита Симоньян и армяне начали расшатывать российский шоу-бизнес

Входящий в команду Маргариты Симоньян журналист Михаил Шахназаров начал расшатывать российский шоу-бизнес.

Марго и ее команда снова в деле. Только в отличие от литературного Тимура, команда Симоньян занимается грязными делами - провоцирует скандалы, распространяет клевету и распускает сплетни. Сама Марго показывает яркий пример, а остальные подтягиваются за боссом.

Один из членов симоньяновской команды Михаил Шахназаров набросился с критикой на Первый канал, который собирается выпустить в эфир Жанну Бадоеву, популярную прежде телеведущую, знакомую всему СНГ по передаче на телеканале Пятница. Бадоева - гражданка Украины и Израиля - выступала с критикой военной операции России, а теперь в эфир Первого канала возвращается "Жизнь других" и ведущая этой передачи.

"Жанна Бадоева - гражданка Украины, Израиля и других стран, а теперь она снова появилась на Первом канале. Это диверсия и есть", - цитируют Шахназарова российские СМИ. Сегодня Бадоева, а завтра что, и Галкина вернут? - возмущается соратник Симоньян.

Напомним, что недавно Марго в очередной раз показала себя во всей красе, объявив Максима Галкина представителем секс-меньшинств. Ранее пародист уже был объявлен иноагентом, но Марго показалось этого мало, и она решила дополнить его образ яркими красками. Не отстает в хамстве от дражайшей супруги и Кеосаян. На пару муж и жена проходятся трактором по коллегам и представителям шоу-бизнеса. А когда кто-то пытается защитить их, в дело вступает "тяжелая артиллерия" в лице Михаила Шахназарова. Надо было видеть, как он бросился защищать Симоньян, когда ее раскритиковал один из коллег за неподобающее поведение.

По сути команда Симоньян - это армянская тусовка, которая действует под прикрытием российских интересов. это хорошо известно и давно доказано. Свобода, данная мадам на пространстве медиа и пропаганды державы, развратила и ее, и ее соучаст... сотоварищей.

Так что, трепещите, российские шоу-мены и шоу-вумены, Марго и ее команда не дремлют.