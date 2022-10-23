Российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обнародовал в социальных сетях результаты опроса, проведенного им в отношении премьер-министра Армении.

Как сообщает Day.Az, подписчикам был задан вопрос "Предаст ли Никол Пашинян Россию, если представится удобный случай?". Опрос проводился в социальных сетях Twitter и Telegram.

В опросе в Twitter приняли участие 1236 человек. 91% участников посчитали, что Никол Пашинян предаст Россию. 2% ответили отрицательно, 2% затруднились ответить.

В голосовании на Telegram-канале приняли участие 2658 человек. 91% из них отметили, что Никол Пашинян предаст Россию, 1% ответили "нет", а 2% затруднились ответить.

"Два опроса, две разных аудитории - а результаты практически идентичны. Совпадение? Не думаю!", - подытожил итоги опроса Игорь Коротченко.