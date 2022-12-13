Ишак, шафран и Тина Канделаки: что у них общего

Автор: Акпер Гасанов



Вопрос из известной восточной поговорки о том, откуда ишак знает, что такое шафран, вновь стал актуальным. И актуализировала его заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки. В своем Telegram-канале она решила прокомментировать продолжающуюся второй день акцию протеста представителей НПО, эко-активистов и волонтеров на участке дороги Шуша-Ханкенди.

И начала она свое повествование с утверждения, что "зло всегда прячется под овечьей шкурой.". Да, рассуждения были не про ишака и шафран. Но Канделаки все же отважно проявила она себя большим знатоком овец и шкурного интереса, что неудивительно, если вспомнить жизненный путь этой дамы, которая всегда знала, как добиться поставленной цели.

К примеру на первых порах ее телевизионной карьеры, она поддерживала связь с одним из криминальных авторитетов по имени Вахтанг из организации "Мхедриони", основанной политиком и "вором в законе" Джабой Иоселиани. Вот вам, как говорится, и шкурный вопрос - в полный рост. Но дальше было еще интереснее.

Сбежала Тина Гивиевна из Тбилиси в Москву. Причем, по утверждению ряда СМИ, отъезд был вынужденным и был связан с тем, что Канделаки завела романы сразу с несколькими грузинскими политиками, что по местным строгим меркам было недопустимым. В Москве она долго искала, куда бы приткнуться, пока ей не повстречался известный в прошлом актер Станислав Садальский.

Он забрал ее на радио "Серебряный дождь" и сыграл впоследствии большую роль в профессиональном становлении, ввел в круг столичной богемы.

"У нее тогда росли усы, она была чудовищна одета", - вспоминал позже Садальский, п мнению которого, с умом у Тины Канделаки большая напряженка, а продвигаться ей в большей степени помогает ее хитрость или, говоря образно, способность выдавать себя не за того, кем она является в реальности.

Вот и мне, признаюсь, удивительно видеть Канделаки, с усами или без них, активно пытающуюся изображать из себя даму, что-то понимающую в сути происходящих в Карабахе событий. Впрочем, именно благодаря этой попытке Канделаки, стало в очередной раз понятно, что даже высокий статус человека далеко не всегда означает его адекватное восприятие реальности. Слишком много случаев и Канделаки один из их, когда даже "большой начальник" оказывается классическим ишаком, которому априори неведомо, что такое шафран.

В общем, эта дама с весьма однозначной репутацией, пыталась выдать себя за знатока экологии.

"Где экология, и где Азербайджан?", - изрекла Канделаки , которая использует рот для иных, карьерных чаще всего, целей, после чего, последовал ее рассказ про "арцах"- край зелени и чистейших вод. Перед нами - примитивная манипуляция, вынуждающая объяснять Тине Гивиевне разницу между мухами и котлетами.

То, что Карабах является краем зелени и чистейших вод - совершенная правда. Он таким был, есть и будет, несмотря на почти три десятилетия варварского грабежа этого азербайджанского региона армянскими оккупантами. А вот "арцаха" никогда не было. Нет, Канделаки может поднять тост за плод армянских галлюцинаций в компании с московским засланцем в Ханкенди Рубеном Варданяном, но Карабах от этого не перестанет быть Карабахом и азербайджанской землей.

В том, что дело обстоит именно так и никак иначе, признался даже бывший начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян. Он считает, что дает о себе знать документ от 10 ноября, то есть подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннее заявление.

"Согласно этому документу, Карабах является частью Азербайджана", - констатировал Акопян.

Понимаю, что услышать такое будет шоком для дамы, привыкшей мести языком, как дворник метлой, но все же добавлю, что есть Карабахский экономический регион, в состав которого входит Ханкенди. Да, тот самый, где все еще проживают армяне. Тот самый,из которого вещает Варданян. Тот самый, который Армения признала азербайджанским еще и по итогам состоявшейся в начале октября четырехсторонней встречи в Праге. Советую Канделаки в свободное от поисков волков в овечьей шкуре время ознакомится с содержанием и смыслом Устава ООН и и Алма-Атинской декларации.

А еще, советую ей понять и признать, что в любой стране мира за варварской разграбление природных ресурсов государства полагается судебный срок. Есть доказанные факты того, что из Ханкенди в Армению, через Лачинский коридор, постоянно вывозились незаконно добытые природные ресурсы, в том числе и золото. Причем, очень серьезных объемах. У нас все отслеживается - и роль Варданяна, и роль РМК, и его руководителя Волкова.

В Азербайджане могут доказать, что перевозка награбленного осуществляется компанией "Base Metals", которая входит в базирующееся в Швейцарии ЗАО "Vallex Group" и занималась разграблением ценных металлов в Кяльбаджаре, Зангилане, Агдере как в годы оккупации, так и ныне в зоне ответственности РМК. Так что, кто тут "волк в овечьей шкуре!" - вопрос открытый. Правда, Канделаки на эту тему лучше больше не рассуждать. Ну право, где Тина, а где честность, порядочность в рассуждениях и оценках?!