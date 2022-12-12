Ложь и трусость генерала Волкова: российские миротворцы идут на провокацию?

Автор: Акпер Гасанов

Начну с напоминания о событии, которое имело место ровно два года назад. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда твердо и четко осадил прибывшую в Баку делегацию, выдававшую себя за сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающихся урегулированием в Карабахе. Глава нашего государства заявил, что не приглашал их с визитом в Баку.

"Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может у них есть, что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас", - заявил тогда Президент Азербайджана.

Естественно, визитерам нечего было ответить. Они явно оказались не готовы к такому повороту событий. И это была их проблема. Мы же констатировали, что именно так и должен вести себя сильный руководитель сильной, победившей в войне страны. Всему миру тогда было показано, что Президент Азербайджана способен открыто указать Франции и США на то, что их мнение и желание никак не отразятся на новых реалиях, на планах Азербайджана.

Такую модель поведения может себе позволить только очень уверенный в себе, в своей правоте, решительный политический деятель. В Вашингтоне и Париже вынуждены были принять эту данность. Безусловно, смириться с ней вынуждены будут и в России. В Баку пока терпеливо ждут, когда в РФ займутся выкрутасами руководителя российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на азербайджанской земле генерал-майора Андрея Волкова.

Как известно, вопреки пункту 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор присутствуют в зоне ответственности российских миротворцев. Российская сторона их прекрасно видит. И не только их, но и "полицию" карабахских сепаратистов, также абсолютно незаконную. Разоружать их россияне не торопятся.

Более того, есть сведения о том, что из Армении в Ханкенди, через Лачинский коридор, часто направляется военная техника, оружие. Опять же с молчаливого согласия российских миротворцев. Плюс в зоне ответственности российских миротворцев имеет место варварская добыча природных ресурсов, в том числе и золота. Причем, в очень серьезных объемах.

Как уже указала член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, председатель Общественного объединения "Поддержка инновационного просвещения женщин и детей" Айнур Зульфугарова, на освобожденных от армянской оккупации территориях было более 150 месторождений полезных ископаемых, из которых около 60 эксплуатировались незаконно.

Естественно, что Азербайджан вправе жестко реагировать на происходящее. И тут важно напомнить, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов Министерства экономики Азербайджана, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и ЗАО "AzerGold" начинает предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающие экологические и другие вторичные последствия на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Но российские миротворцы воспрепятствовали реализации договоренностей. Проще говоря, генерал-майор Андрей Волков банально солгал. И как трус, спрятался, пытаясь избежать очевидных вопросов к нему со стороны азербайджанских журналистов, экологов, представителей неправительственных организаций, которые сегодня начали акцию протеста в связи с незаконными действиями карабахских сепаратистов и покровительствующих им российских миротворцев.

Более того, мы уже увидели, как Волков активно пытался навязать азербайджанской стороне российско-армянского олигарха Рубена Варданяна в качестве того, с кем нужно переговариваться. Это была примитивная провокация и Варданян был послан в пешее эротическое путешествие. Что же касается Волкова, то своими действиями он лишь усугубил подозрения в соучастии в варварском грабеже азербайджанских рудников.

А это вполне может стать поводом для возбуждения Генеральной прокуратурой Азербайджана уголовных дел. В целом, Азербайджан имеет все правовые основания требовать от руководства России устранения проблем по фамилии Волков и Варданян, удовлетворения законных требований нашей страны. При этом, уже сейчас очевидно, что ни о каком продлении мандата российских миротворцев и речи быть не может. Они уже дискредитировали себя донельзя.