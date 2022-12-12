Ученики Геббельса: кто и как тиражирует армянскую ложь?

Автор: Акпер Гасанов

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди, временно контролируемой российскими миротворцами, решили переночевать на месте проведения акции. Для азербайджанских активистов и представителей НПО, проводящих акцию протеста, для ночлега установлены освещаемые и отапливаемые палатки. На территории поднят Государственный Флаг Азербайджана. И это правильно. Ведь, это наша земля.

Говоря конкретнее, Ханкенди является частью Карабахского экономического региона. Соответственно. наша страна вправе настаивать на доступе в Ханкенди представителей НПО, гражданского общества, СМИ, Министерства экологии, "Азеригаз", "Азеришыг","Азерсу", "Азерпочт", МЧС. Тем более, что по итогам четырехсторонней встречи в Праге, Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации, посредством которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках границ стран по состоянию на 1991-й год.

Таким образом, официальный Ереван официально признал и Ханкенди территорией нашей страны. Это очевидная, легко доказуемая истина. Но когда это поиск истины был целью армянской стороны прикормленных ею "говорящих голов"? Никогда. Они всегда руководствовались и сейчас руководствуются принципом, который проповедовал министр пропаганды в гитлеровской Германии Йозеф Геббельс.

"Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят", утверждал он. Именно так же, безостановочно тиражируя ложь об Азербайджане вообще и о причинах и последствиях сегодняшней ситуации на дороге Шуша-Ханкенди, действуют давно источающие запах армянского коньяка наймиты мирового армянства.

"В "арцахе", на армянской земле, азербайджанская армия с сегодняшнего утра ввела блокаду, отрезавшую Нагорный Карабах от Армении. Перед лицом этого неприемлемого нарушения соглашения о прекращении огня, в то время как 120 000 армян находятся в смертельной опасности, необходимо отреагировать!", вопит председатель регионального совета Прованс- Альпы -Лазурный Берег Рено Мюзелье.

Он, конечно же, нагло лжет. Причем, игнорируя позицию официального Парижа в угоду своим армянским спонсорам. Франция, как известно, при всей своей любви к армянам и при всей безостановочной работе армянского лобби, признает территориальную целостность Азербайджана. Плюс, вопли мсье Мюзелье звучат особо нелепо на фоне того, что уже и сама Армения признала территориальную целостность нашей страны.

То самый "арцах" существует только в фантазиях армянских националистов, мифотворцев. За "арцах" можно поднимать тосты в кругу армян, но истина от этого не пострадает- Ханкенди и весь Карабах являются азербайджанской землей. Что до "смертельной опасности" для карабахских сепаратистов, то это тоже-жалкая и легко опровергаемая ложь.

Они не просто живы и здоровы, но и продолжают варварский грабеж наших рудников, вывозя золото в Армению. Убежден, что если бы армяне, проживающие в Марселе, начали незаконное и варварское разграбление французских золотых приисков и залежей иных полезных ископаемых, то из Парижа давно бы приехала полиция и задержала всех виновных.

Так что, ложь мсье Мюзелье примитивна и легко опровергаемая. Но он был далеко не единственным трубадуром армянской дезинформации. Напомнил о себе и замдиректора французского журнала "Le Figaro" Жан-Кристоф Бюиссон. "Столкнувшись с российскими миротворческими силами, один из азербайджанских псевдоактивистов -"экологов", которые с сегодняшнего утра блокируют дорогу между "арцахом" и Арменией недалеко от Шуши, показывает жест серых волков- турецкого ультранационалистического движения, которое хочет "закончить дело" "геноцида" 1915 года", пишет он.

Сам того не понимая, что этой записью он доказывает лживость мифа о "геноциде" армян. Это ровно такая же примитивная манипуляция, как ту, информационным соучастником которой является Бюиссон. Он выдает плод своих фантазий за "факт". Он едва ли не воспевает российских миротворцев, явно превысивших свои полномочия и покровительствующих карабахским сепаратистам, которые безбожно грабят наши земли.

Он сомневается в том, что на место события прибыл активист, явно меряя всех по себе, то есть по человеку, который привык лгать, вполне возможно вовсе не бескорыстно. Он придумал фразу, которой не было, отталкиваясь от фото азербайджанца, сделавшего жест, смысл которого французу неведом. Поразительно, что такой примитивный лжец и манипулятор работает в столь известном французском издании.

Впрочем, это ведь не первая его наглая ложь. В марте нынешнего года, в своем микроблоге в Twitter он провел параллели между событиями в Украине и 44-дневной войной в Азербайджане. "Президент в военном камуфляже остался со своим народом, чтобы защитить свою страну. Беженцы - десятки тысяч женщин и детей, тысячи погибших.. Это не Украина, это "арцах" - Нагорный Карабах, в 2020 году. Журналистов было мало, а мир был безразличен", - написал он. Это не свобода слова. Это была наглая, хорошо продуманная спекуляция и манипуляция профессионального мерзавца.

Да, он пытался уравнять Володимира Зеленского, президента Украины, этой прекрасной, поддерживаемой всем миром и ведущей героическую борьбу на своей земле с российскими войсками страны, с карабахскими боевиками. Это был плевок в душу Украине и украинцам! Ведь, если с кем и сравнивать карабахских сепаратистов, так это с такими же бандитами и преступниками, что поставлены во главе "ДНР" и "ЛНР". Тем более, что остатки карабахских сепаратистов очень радовались признанию "независимости" этих "республик". Но заместитель директора Le Figaro выбрал путь лжи и бесчестия. По тому же пути идут все распространители армянской лжи. Впрочем, они и сами уже не заметили, как свернули на иную дорожку, следуя теперь курсом российского военного корабля.