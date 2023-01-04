https://news.day.az/politics/1525508.html В Женеве состоится заседание высшего уровня Международного центра Низами Гянджеви
В Женеве состоится заседание высшего уровня Международного центра Низами Гянджеви
Очередное заседание высшего уровня Международного центра Низами Гянджеви состоится 12-13 января в Женеве в рамках сотрудничества с Женевским офисом ООН.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Центре.
Отметим, что на мероприятии в Женеве, с участием Тедроса Адханом Гебрейесуса, генерального директора Всемирной организации здравоохранения, будут обсуждаться вопросы мира и безопасности, глобальная стратегия здравоохранения, миграционный кризис и кризис беженцев, мультилатерализм и многие другие вопросы, которые занимают центральное место в глобальной мировой повестке.
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