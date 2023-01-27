Стали известны новые подробности нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, 50-летний мужчина в машине с двумя пассажирами, 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком, двигался перед посольством в сторону дверей посольства и угрожал охраннику, который был без оружия, вошел в посольство и начал стрелять.

При этом погиб 43-летний мужчина-сотрудник посольства и еще 2 сотрудника в возрасте 30-35 лет, один из которых был ранен в руку, а другой в ногу.

Правоохранители, спасатели на машине скорой помощи сразу же доставили пострадавших в больницу. Стрелявший был немедленно задержан полицией.