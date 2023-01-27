Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов позвонил Джейхуну Байрамову

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с террористической атакой 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана решительно осудил произошедший террористический акт, выразил соболезнования семье погибшего в результате нападения и братскому азербайджанскому народу, а также выразил солидарность с азербайджанской стороной.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность узбекскому коллеге, отметив, что азербайджанская сторона будет использовать все возможные средства для привлечения к ответственности и наказания в кратчайшие сроки виновных в этом преступлении и заказчиков.