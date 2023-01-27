США выступили с жестким заявлением в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Госдепартамент США 27 января распространил заявление в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на сайт Госдепа.

"Мы присоединяемся к призыву Президента Ильхама Алиева к скорейшему расследованию этого неприемлемого насилия. Любые нападения на дипломатов или дипломатические миссии неприемлемы. Мы напоминаем правительству Ирана о его ответственности по защите иностранных дипломатов в Иране в соответствии с Женевской конвенцией", - отмечается в заявлении.

В заявлении Госдепартамента выражены глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате теракта гражданина Азербайджана, выражено пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.