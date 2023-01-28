Посол Турции посетил азербайджанскую дипмиссию в Москве

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар посетил азербайджанскую дипмиссию, чтобы выразить соболезнования в связи с кровавым инцидентом в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ходе встречи с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы, Самсар выразил соболезнования родным и близким сотрудника дипмиссии, погибшего в результате вооруженного нападения в Тегеране, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Турецкий посол осудил нападение в Тегеране и призвал наказать причастных к инциденту.

Бюльбюль-оглы в свою очередь поблагодарил Турцию и турецкий народ за поддержку.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.