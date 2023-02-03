Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Баку, где в пятницу состоится международное совещание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Как передает Day.Az, об этом в четверг глава МИД написал на своей странице в Facebook.

По его словам, во встрече примут участие его коллеги из стран Юго-Восточной Европы.

"Мы надеемся, что нам удастся добиться существенного прогресса в конкретизации планов диверсификации.

Приобретение увеличенного количества природного газа из Азербайджана является наиболее реалистичным сценарием с точки зрения новых источников природного газа в Центральной Европе", - отметил глава МИД.