Нападение на посольство Азербайджана совершено по приказу иранских спецслужб

Нападение на посольство Азербайджана было грубым нарушением правовых обязательств Ирана в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года. Конвенция, участником которой является Иран, требует, чтобы принимающие страны защищали посольства, принимая "все необходимые меры для защиты помещений миссии от любого вторжения или ущерба". Ясно, что Тегеран не выполнил своих обязательств. Учитывая напряженные отношения между Тегераном и Баку и склонность Исламской Республики к нападениям на посольства, нельзя исключать возможность того, что стрелок действовал по приказу иранских служб безопасности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье руководителя центра международной политики "Heritage Foundation" Люка Коффи, опубликованной в издании Arab News.

По его словам, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно послужить тревожным звонком для всего международного сообщества.

"В то время, как большая часть внимания международного сообщества к Ирану сосредоточена в первую очередь на его политике на Ближнем Востоке, Тегеран на протяжении столетий также играл свою роль на Южном Кавказе. Нынешнюю напряженность между Ираном и Азербайджаном невозможно переоценить", - отметил он.

Глава "Heritage Foundation" считает, что коренная причина этой напряженности находится в Туркменчайском договоре 1828 года между двумя империями - Россией и Ираном, который установил границу между этими двумя государствами по реке Араз.

"В Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев, и все время раздаются призывы к независимости и самоопределению, может и не столь громкие. В то время как Азербайджан официально воздерживается от публичных комментариев об азербайджанском меньшинстве в Иране, в Баку прекрасно осведомлены о ситуации", - пишет автор.

Он также отмечает, что Азербайджан, являясь одним из немногих населенных преимущественно шиитами регионов мира, никогда не попадал под контроль или влияние Ирана.

"Между тем, у Ирана теплые отношения с Арменией, которая является региональным соперником Азербайджана. Во время войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году Иран позволил России использовать свою территорию для пополнения запасов Армении. В прошлом Иран использовал Армению для уклонения от международных экономических санкций. Между двумя странами также развиваются военные отношения. Иран предоставил Армении беспилотники и противотанковое оружие. По данным Госдепартамента США, в 2008 году Армения даже предоставила Ирану ракеты и автоматическое оружие, которые применялись против американских войск в Ираке", - напоминает Коффи.

В статье отмечается, что в последние годы отношения между Ираном и Азербайджаном внешне оставались теплыми, но подспудно - напряженными

"В ответ на нападение на его посольство на прошлой неделе азербайджанские службы безопасности быстро задержали сеть иранских шпионов и пособников из 40 человек, действовавшую в Азербайджане. Это уже вторая подобная контрразведывательная операция на территории Азербайджана за последний год. С 2020 года Иран проводит крупномасштабные военные маневры вдоль своей границы с Азербайджаном, чего раньше не было. В октябре прошлого года иранские военные даже отрепетировали военную переправу через реку Арас. Неудивительно, что Азербайджан счел это провокационным ходом", - отмечает глава "Heritage Foundation".

В статье также приводится отчет отдела исследований Arab News, под названием "Южный Кавказ и Персидский залив: пересекающиеся интересы и преимущества широкого", в котором говорится: "Иран неоднократно проявлял себя как неспокойный сосед, вмешиваясь в регион как Персидского залива, так и Южного Кавказа". "Многосторонние консультации и, возможно, даже координация между рядом государств Персидского залива и стран Южного Кавказа помогли бы улучшить региональную стабильность и сдержать пагубное влияние Ирана".

"Внимание мира по-прежнему сосредоточено на действиях Тегерана в Сирии, его ракетных ударах по северному Ираку, дестабилизирующих террористических актах в Персидском заливе и использовании Россией иранских беспилотников против Украины, но было бы разумно не отрывать глаз от северных границы Ирана", - заключает автор статьи.