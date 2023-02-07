Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела еще 100 обращений

Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании.

В общей сложности комиссия провела 4 заседания, на которых было рассмотрено более 400 обращений о помиловании и приняты соответствующие решения.

Согласно предыдущему распоряжению о помиловании, подписанному в Азербайджане в прошлом году, в общей сложности были помилованы 213 человек. 168 человек были освобождены от неотбытой части наказания, срок отбывания наказания 36 человек был сокращен вдвое. Также были освобождены от наказания трое осужденных на условный срок. Кроме того, 6 человек, приговоренных к ограничению свободы, были освобождены от неотбытой части наказания.