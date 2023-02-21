Эрдоган встретился с азербайджанскими волонтерами в Кахраманмараше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в городе Кахраманмараш с азербайджанскими волонтерами, находящимися в братской стране с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Как сообщили во вторник Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана, глава турецкого государства поблагодарил азербайджанских волонтеров, работающих в зоне землетрясения. В свою очередь, азербайджанские волонтеры выразили соболезнования Президенту Эрдогану.

Отметим, что сразу после землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы, к широкомасштабным мероприятиям, проводимым азербайджанским государством по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью оказания помощи братской стране, пострадавшей от землетрясения, присоединились и молодежные волонтерские организации Азербайджана. Так, за минувшую неделю сотни молодых азербайджанцев, работающих волонтерами в палаточных городках в районах Кахраманмараш, Хатай и Адыяман, наиболее пострадавших от стихийного бедствия, оказали помощь тысячам пострадавших, а также сотням детей, находящихся в уязвимом положении.