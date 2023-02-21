https://news.day.az/politics/1540071.html Минобороны Азербайджана предупредило население
Минобороны Азербайджана предупредило население
Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что очередная утилизация таких боеприпасов пройдет до 25 февраля 2023 года на полигоне Сейфели, расположенного в Шамкирском районе.
"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах. Призываем население не волноваться и обращаем внимание на то, что нет оснований для беспокойства", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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