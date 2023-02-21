Азербайджан и Италия обсудили возможности подписания новых документов по цифровизации консульских услуг, передает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Обсуждения прошли в рамках третьей консульской консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник консульского отдела Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а итальянскую - начальник Главного управления по делам итальянцев за рубежом и миграционной политике Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики.

Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Итальянской Республике Рашад Асланов, а также представитель Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущая ситуация и перспективы развития консульского сотрудничества с Италией, являющейся важной страной-партнером для Азербайджана, а также возможности подписания новых двусторонних документов в сфере цифровизации консульских услуг.

Стороны обсудили перспективы многостороннего и двустороннего сотрудничества в сфере миграции и подчеркнули важность дальнейшего развития отношений в данном направлении.

В ходе встречи также были обсуждены применимые визовые режимы, а также вопрос расширения возможностей выдачи виз гражданам Азербайджанской Республики, желающим посетить Итальянскую Республику с целью образования и туризма, а также вопрос о взаимном признании документов, выданных соответствующими государственными учреждениями.

Между сторонами достигнута договоренность о проведении следующего заседания консульских консультаций в Баку в 2024 году.