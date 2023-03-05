У Азербайджана есть погибшие и раненые в результате армянской провокации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки полученной информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка остановить и проверить автомобили, осуществляющие незаконные военные перевозки. Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые", - сказали в ведомстве.

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