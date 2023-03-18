Состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха.

В заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, члены Совета - министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, народный артист Азербайджана Алим Гасымов и председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев, передает Day.Az.

В ходе заседания председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев предоставил подробную информацию о вопросах, включенных в повестку дня.

Участники заседания подробно обсудили такие вопросы, как назначение внешнего аудитора Фонда Возрождения Карабаха по 2022 году, утверждение "Штатного расписания, правил применения надбавок к должностным окладам и фонда заработной платы", утверждение "Бюджета Фонда Возрождения Карабаха на 2023 год", утверждение "Правил составления и исполнения бюджета Фонда Возрождения Карабаха" и новой редакции "Правил размещения средств Фонда".

По итогам заседания Наблюдательный совет утвердил вышеуказанные документы.

В заключение члены Наблюдательного совета выразили удовлетворение проделанной работой и направлениями деятельности Фонда, дали соответствующие поручения по вопросам, запланированным для обсуждения на очередном заседании Совета.