В Совете Европы отметили праздник Новруз

Постоянное представительство Азербайджана в Совете Европы и делегация Азербайджана в Конгрессе местных и региональных властей (Конгресс) Совета Европы при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам UNESCO провели 21 марта в рамках 44-й сессии Конгресса культурное мероприятие по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии участвовали официальные лица СЕ, представители дипкорпуса в Страсбурге, члены Конгресса, а также гости организации.

В культурном мероприятии выступили постоянный представитель Азербайджана в СЕ Фахреддин Исмаилов, президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербик руководитель делегации Азербайджана в Конгрессе Анар Ибрагимов.

В мероприятии были исполнены азербайджанские народные песни, теснифы, мугамы, а также азербайджанские национальные танцы.

С целью благотворительности была организована выставка-продажа.

В тот же день в церкви Сен-Пьер-ле-Жен в центре Страсбурга был организован концерт, приуроченный к празднику Новруз.