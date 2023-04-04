Азербайджан стабилизирует нефтедобычу

Автор: Лейла Таривердиева

"В долгосрочной перспективе отказ от газа и нефти нас не ожидает. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январском интервью азербайджанским телеканалам. Несмотря на то, что доля ненефтяного сектора в ВВП страны неуклонно растет, о развитии нефтегазовой отрасли в Баку не забывают. Углеводородное сырье остается востребованным в мире, и отказа партнеров Азербайджана от ископаемого топлива в среднесрочной перспективе не ожидается. Поэтому энергетическая политика страны не делает крутых поворотов и остановок, а продолжает поступательное развитие. В том числе в плане нефтедобычи. В последние годы больше говорится о газе, но и нефть, как показывают процессы в этой сфере, остается в тренде и еще принесет стране немалые дивиденды.

Во вторник, 4 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы Azeri Central East - ACE (Центральный Восточный Азери).

Символической церемония была потому, что еще предстоит доведение до финиша строительных работ и эксплуатационных испытаний. Эти работы будут завершены во втором квартале, после чего установка будет погружена на транспортную баржу SТБ-1, отправлена в море и установлена на опорном блоке платформы на соответствующем участке месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли. Опорный блок АСЕ был спущен на воду 28 марта и установлен в море на глубине 137 метров. Блок построен на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева и включает в себя три вертикальные трубы - для закачки воды, экспорта нефти и экспорта газа. Вес объекта 16 тысяч тонн, высота - 153 метра. Церемония символической отправки опорного блока платформы ACE в море состоялась 13 декабря прошлого года с участием главы государства.

Итоговое инвестиционное решение по проекту Центральный Восточный Азери, подписанное в 2019 году, является первым крупным инвестиционным решением партнеров АЧГ после продления в 2017 году Соглашения о долевом разделе добычи на АЧГ до 2049 года. Проект стоимостью 6 миллиардов долларов включает новую морскую платформу и другие установки добывающей мощностью до 100 тысяч баррелей. По прогнозам специалистов, за время эксплуатации платформы с нее будет добыто до 300 миллионов баррелей нефти.

Платформа АСЕ устанавливается между платформами Центральный Азери и Восточный Азери. Будет установлена новая производственная, буровая и жилая платформа, состоящая из 48 шахт. В проект входят также новые подводные трубопроводы, которые будут подключены к действующим экспортным трубопроводам АЧГ Фаза 2 для транспортировки нефти и газа на Сангачальский терминал.

Верхние модули были построены компанией Azfen на строительно-монтажном участке в Баиле с использованием местной инфраструктуры и ресурсов. В настоящее время проводится завершающий этап строительных работ и эксплуатационных испытаний, 95 процентов которых уже завершены. Особенностью проекта является то, что впервые на Каспии ВР при установке буровых модулей была осуществлена подъемно-сдвижная операция. Не менее важно, что британская компания впервые в своей практике применила дистанционное управление буровыми операциями именно здесь. Платформа будет управляться с Сангачальского терминала дистанционно. В механизм управления включена инновационная автоматизированная система. Во время знакомства главы государства с проделанной работой, ему было представлены подробности этого в своем роде уникального проекта. Центр управления операциями располагается в жилом блоке платформы, кабинет управления - на Сангачальском терминале. Автоматизация и дистанционное управление операциями создает более безопасные условия для работы персонала, то есть люди не будут находиться непосредственно на буровой площадке.

Получение первой нефти на платформе ACE ожидается в первом квартале следующего года. С новой платформы BP пробурит три скважины. Первую планируется пробурить уже до конца этого года. Бурение остальных двух скважин зависит от результативности первой, а это станет известно только в 2024 году.

Напомним, что контракт на разработку блока Азери-Чыраг-Гюнешли был подписан в 1994 году и ввиду своей исторической значимости назван Контрактом века. Извлекаемые запасы АЧГ оцениваются в 1,2 миллиарда тонн. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года. Срок действия Контракта века истекал в 2024 году, однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2049 года.

Ввод в эксплуатацию платформы Azeri Central East станет основным звеном в обеспечении эффективности нового контракта. Как известно, темпы добычи на АЧГ постепенно снижаются. И связано это не только с сокращением добычи в рамках ОПЕК+. АСЕ позволит сократить темпы падения, после чего перейти к стабилизации добычи. Опять же - без резких движений, в рамках поступательного процесса. По подсчетам специалистов, если прогнозы относительно АСЕ оправдаются, начала процесса стабилизации можно будет ожидать года через два.

Согласно заключению Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2023 год, в текущем году с блока АЧГ будет добыто 129,6 миллионов баррелей нефти. Это на 23,5 миллиона баррелей ниже показателя 2022 года (152,1 миллиона баррелей или 20 миллионов тонн). По данным ВР, общая добыча на АЧГ в 2022 году составила в среднем около 415 400 баррелей в сутки. Надо сказать, что прошлогодние показатели почти на 10 процентов ниже объемов добычи с АЧГ в 2021 году (167 миллионов баррелей).

Как видим, процесс снижения добычи идет, и ввод в эксплуатацию Центрального Восточного Азери поможет решить проблему. К рекорду 2010 года (40,6 миллионов тонн) вернуться, конечно, не удастся, потому что месторождения не бездонны и нефть не относится к возобновляемым источникам энергии. Тем не менее, для реализации контракта в полном объеме имеются все возможности. Азербайджан располагает для этого и ресурсами, и финансами, и партнерами, и эффективной политикой.