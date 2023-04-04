Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы «Центральный Восточный Азери»

4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери" на Баиловском строительно-монтажном участке.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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