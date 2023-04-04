https://news.day.az/officialchronicle/1552240.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы «Центральный Восточный Азери» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы «Центральный Восточный Азери» - ФОТО
4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери" на Баиловском строительно-монтажном участке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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