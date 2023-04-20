ЕС анализирует законность поставок товаров из Армении в Россию

ЕС изучает вопрос поставок подсанкционных товаров из Армении в Россию.

Об этом сказал в четверг Trend официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, передает Day.Az.

"ЕС ввел ряд широкомасштабных санкций против России за ее агрессию против Украины, нарушение Устава ООН и совершение зверств, приравниваемых к военным преступлениям. ЕС призвал все страны присоединиться к этим санкциям, принять аналогичные меры на национальном уровне или, по крайней мере, не допустить обхода этих санкций. Предыдущий санкционный пакет ЕС предусматривает возможность применения санкций также к физическим или юридическим лицам, позволяющим обходить санкции", - сказал он.

По словам Стано, ЕС внимательно следит за торговыми потоками подсанкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран в Россию.

"В контексте Армении мы действительно наблюдали некоторые аномальные торговые потоки. Мы рассматриваем этот вопрос и ведем диалог с властями Армении", - сказал он.

Отметим, что согласно исследованию New York Times, Армения входит в число стран, которые помогают России обходить западные санкции.

Зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.

"В одном из документов, отмеченных печатью Бюро промышленности и безопасности США, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию", - отмечается в статье New York Times.

Ранее три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.