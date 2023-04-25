Одобрена лицензия «SOCAR Trading» на торговлю природным газом в Европе

Регулирующая структура Болгарии уже подтвердила лицензию SOCAR Trading на торговлю природным газом на территории Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Болгарии Румен Радев на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между болгарской "Булгартрансгаз", румынской "Трансгаз", венгерской FGSZ, словацкой Eustream и Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR).

"Сегодня мы уже начали говорить о других, более важных проектах. Мы начали говорить о транспортировке энергии будущего - "зеленого" водорода. Чуть позже мы с Президентом Алиевым отметим открытие нового офиса SOCAR в Софии. Мне хотелось бы сообщить господину Президенту Алиеву, что регулирующая структура Болгарии уже подтвердила лицензию SOCAR Trading на торговлю природным газом на территории Европы. Господин Президент Алиев, хочу поздравить Вас по этому случаю, уверен, что мы добьемся успеха в будущем, так как геополитическая ситуация требует, в первую очередь, единства и наилучших решений", - сказал Радев.