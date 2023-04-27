Азербайджан оказался крайне эффективным и надежным партнером для Европы в условиях энергокризиса

Подписание Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR в Софии имеет огромное значение с точки зрения укрепления энергетической безопасности Европы. Данное событие стало еще одним подтверждением того, насколько значимым является Азербайджан для европейского континента.

Об этом в интервью Day.Az сказал итальянский эксперт по экономическим и геополитическим вопросам Доменико Летиция.

По словам нашего собеседника, подписание Меморандума стало следствием непрекращающихся боевых действий в Украине.

"После начала горячей войны в центре Европы европейские страны взяли курс на отказ от российских энергоресурсов. В этом сценарии Азербайджан оказался крайне эффективным и надежным партнером для Европы. Европейский континент познал настоящую дружбу Азербайджана в разгар энергетического кризиса. Именно благодаря Азербайджану Европа чувствует себя спокойно, поскольку энергетической безопасности Старого Света уже ничто не угрожает", - подчеркнул итальянский эксперт.

В заключении Доменико Летиция также добавил, что благодаря TAP Италия станет энергетическим центром Европы.

Напомним, 25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

В церемонии подписания приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Болгария Румен Радев.

Меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Гирман.