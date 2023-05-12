Азербайджан - надежный партнер для Европы и играет весомую роль в ее энергобезопасности

Тема организованной Университетом АДА в Шуше международной конференции была очень своевременной, поскольку война в Украине поменяла геополитическую ситуацию в Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Обеспокоенность за безопасность выше, чем когда-либо после распада Советского Союза. Цепочки поставок были нарушены, что привело к нехватке энергии и продовольствия во всем мире, торговые пути были нарушены, поскольку западные санкции против Москвы закрыли почти все экспортные маршруты через Россию. Конференция позволила ученым и аналитикам из многих уголков мира узнать о том, как Южный Кавказ и Центральная Азия адаптируются к новым реалиям. И что поражает, так это уровень сотрудничества и ускоренный процесс интеграции этих регионов в поиске альтернатив экспортным маршрутам через Россию за счет развития Среднего коридора. Азербайджан находится в центре этого процесса, стремительно становясь торгово-транспортным узлом и настоящим мостом между Европой, Турцией и Центральной Азией.

Об этом в интервью Day.Az сказала старший научный сотрудник Фонда Джеймстаун Маргарита Ассенова.

Рассказывая о поездке в Карабах, наша собеседница отметила восстановление этих истерзанных войной территорий.

"Мы все стали свидетелями того, как Президент Ильхам Алиев был откровенен, отвечая на все вопросы во время встречи в Шуше. У Азербайджана много работы, но страна использует новые возможности не только для успешного бизнеса, но и для того, чтобы внести свой вклад в стабильность нескольких регионов, граничащих с Россией", - заявила она.

По словам старшего научного сотрудника Фонда Джеймстаун, Азербайджан является надежным партнером Европы и играет весомую роль в ее энергетической безопасности.

"И эта роль будет только расти по мере того, как все больше природного газа из Азербайджана отправляется на Запад. Хотя в целом доля азербайджанского газа составляет лишь небольшой процент от общего объема импорта газа в Европу, он имеет огромное значение на Балканах и вскоре позволит таким странам, как Сербия и Венгрия, полностью отказаться от российского газа.

Ранее "Газпром" экспортировал в Юго-Восточную Европу около 10 млрд кубометров природного газа. В этом регионе всего пара регазификационных терминалов СПГ, поэтому альтернатив для поставок природного газа не так много. Но Азербайджан построил Южный газовый коридор через Турцию и Грецию, и теперь он связан с другими балканскими государствами. Фактически, Азербайджан может в большей степени заменить российские поставки в Европу, что будет иметь огромное значение не только для повышения энергетической безопасности, но и для ограничения политического влияния России на Европу", - считает Ассенова.

Комментируя прошедшие в Вашингтоне переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении, наша собеседница заявила:

"Существенным шагом стало то, что Москва прекратила поставки газа в Армению как раз в тот момент, когда в Вашингтоне шли переговоры. Тем самым Кремль послал Николу Пашиняну сигнал о том, что любое мирное соглашение с Азербайджаном, особенно при содействии Вашингтона, будет иметь тяжелые последствия для Еревана. Армения сильно зависит от России в плане поставок природного газа и ядерного топлива. Кроме того, российские компании по-прежнему владеют многими ключевыми энергетическими активами Армении, в том числе газораспределительной сетью страны, принадлежащей российскому "Газпрому". Понятно, что Москва использует свои энергетические рычаги для давления на Ереван.

Армения может изменить свою зависимость от России, диверсифицировав поставки энергоресурсов и открыв новые торговые пути. Мирное соглашение по Карабаху даст Армении шанс покончить с региональной изоляцией и соединиться с энергетическими и транспортными сетями соседних Азербайджана и Турции. Поскольку Россия в результате бессмысленной войны с Украиной становится все слабее, Армения может оказаться в более выгодном положении для проведения самостоятельной региональной политики. Тогда будет легче достичь мирного соглашения с Азербайджаном", - резюмировала Маргарита Ассенова.

Абдул Керимханов