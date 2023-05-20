Политический спекулянт Колеров имитирует понимание ситуации в регионе

Автор: Эмин Севдималиев

Как обычно, самыми большими патриотами Армении являются не армяне. Однако, зачастую, продвижение, якобы, армянских интересов является контр-продуктивным, в первую очередь для самой Армении. Яркий пример - Модест Колеров, который позиционирует себя как эксперт по региону, хотя, на самом деле, является киносценаристом. И это в лучшем случае.

Любое хорошее кино подчиняется определенным правилам, а политичиские анализы и подавно. Но не в его случае.

Судите сами, какие перлы приходится читать армянским читателям.

"Ереван и Баку пришли к выводу, что России не до Карабаха, и отказ Армении от Карабаха является результатом этого убеждения. Решение Карабаха много лет назад Пашиняном уже было принято, и не в пользу Карабаха", - уверен он.

Сразу возникает вопрос. Как вопрос о Карабахе мог быть решен Пашиняном много лет назад, если раньше он готов был начать еще одну завоевательную войну? А потом, когда выяснилось, что его армия не способна защищаться, он пытался затянуть процесс переговоров. А сейчас, оказывается, все это было спланировано и решение у него было принято давно.

Но и это не самое интересное. По его словам, единственный сценарий спасения - продление срока пребывания миротворцев на большой срок, решение вопросов коммуникаций и решение вопроса о будущем прав армян Карабаха. И ни слова о мире. Колеров, как и подобает пропагандисту, лишь имитирует заботу, повторяя тезисы армянских популистов. Оставляя армян в эхо камере, где повторяются только популистические тезисы, Колеров подставляет своих любимых армян, обрекая их на страх, неопределенность и на культивирование ненависти в своих сердцах. При этом, не решается корень проблемы, в котором кроется вся суть беды.

Колеров, словно продюссер и режиссер, снял свой фильм, расписал свою искаженную реальность, дал советы и рассказал как решить беды армянства, которые несправедливо свалились на его голову. Забыв добавить, что если следовать его рекомендациям, то ничего хорошего не случится. И умолчав о том, что помогать делом он тоже не станет.

Есть такая категория людей, которые думают, что они умеют думать. Но только то, что у кого-либо есть какое-либо мнение по вопросу, не является показателем интеллекта или понимания.