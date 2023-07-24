Демографический кризис в Армении

За последние 30 лет население Армении сократилось на 800.000-1.000.000 человек. Лишь в 1991-1994 годах, в связи с карабахской войной, экономическим и энергетическим кризисом страну покинули 500.000 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член Совета РПА Артур Товмасян.

По его словам, сегодня государство не создает благоприятных условий и не поощряет молодых людей к браку, созданию семьи и рождению детей.

"Более того, государство рассматривает граждан в качестве источника дохода, прекрасно эксплуатируя отношение и любовь родителей к ребенку. С них берут деньги под проценты для оплаты образования", - отмечает Товмасян.

Он также добавил, что этом году в армянских вузах остались вакантными 350 бесплатных и 8764 платных мест.

"Не стремящийся к образованию народ обречен на рабство. Это трагедия, разрушение начинается именно с этого. Демография стоит перед серьезной проблемой, Армения относится к странам со стареющим населением.

Согласно предложенному ООН определению, пожилым считается население страны, где число людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7% от общего числа населения. В Армении этот показатель составляет 11-12%. Согласно международным докладам и статистическим данным, страна стоит на пороге демографического кризиса. И как должна молодежь создавать семьи с дырявыми карманами?", - возмущается Товмасян.

Ко всему прочему, недавно стало известно, что согласно официальной статистике, каждый шестой житель Армении сталкивается с проблемой бесплодия. Ситуация усугубляется высокой смертностью, ускорением старения населения и увеличивающимся количеством людей, которые покидают страну.

Не в последнюю очередь такая тенденция возникает из-за экономических проблем, которые наблюдаются в стране в течение десятилетей.

Наиболее ярко ситуацию показывает официальная статистика: по последним данным, уровень бесплодия в Армении составляет 16,5%, а Всемирная организация здравоохранения считает 15% критическим для любого государства.

При этом, непонятно, как Армения собирается выправлять сложившуюся ситуацию. Для нормально развивающегося государства, где не стоит остро демографическая проблема, вышеприведенные цифры не могут вызвать беспокойство. Но для Армении, где каждый человек на счету, даже вычеркнутая из статистики тысяча - уже большая проблема. Следует при этом учесть, что, как отмечают армянские эксперты, официальная статистика не отражает реального положения дел. То есть, демографический фон в Армении намного печальнее, чем представляется.

Короче говоря, экономическая ситуация и демографический кризис в Армении продолжат оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для их дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе, ибо армянское правительство не может принимать правильные решения для своего же блага.

Окончание второй карабахской войны сулило определенные перспективы для Армении в случае становления ее руководства на правильные рельсы. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан, что идет вразрез логике, потому что именно наша страна на правах победителя предложила начать подписание мирного договора, открыть коммуникации, что даст Армении возможность участвовать в перспективных региональных проектах и станет глотком свежего воздуха для ее задыхающейся экономики.

Упрямство официального Еревана может привести к тому, что в скором времени Армения просто перестанет существовать. Одних этих показателей достаточно, чтобы понять масштаб экономических проблем. Не стоит еще и забывать о растущих цифрах безработицы, низком уровне доходов армянского населения. Общеизвестно, что сегодня не обеспечивается даже минимальный уровень жизни. Факт того, насколько глубоко экономическое падение Армении, не требует доказательств. Что прежние, что нынешние власти Армении продолжают нагло, цинично врать собственному народу о грядущем экономическом подъеме.

Экономическая и инвестиционная непривлекательности Армении сделали ее государством-банкротом. И тут уже впору будет выставлять страну на аукцион по скидочной цене. Хотя и тут мало шансов на то, что найдется покупатель - слишком уж велико будет бремя долгов при полном отсутствии возможностей расплатиться по ним. Но и эта перспектива не смущает нынешнее руководство Армении. Оно само говорит - само слушает, живя в отрыве от реалий собственной страны.

В этих условиях вполне логично, что граждане Армении недовольны, покидают страну, боятся вступать в брак, рожать детей, ибо нет гарантии в том, что они смогут прокормить себя, не говоря уже о возможных детях. Граждане Армении устали выживать на средства, которые им присылают из-за границы сердобольные, уже навсегда покинувшие Армению ее бывшие жители.

Все вышеперечисленное в очередной раз подтверждает то, что армяне ныне не живут, а выживают. Простые жители хотят лишь благополучия, но армянские власти являются преградой на этом пути.