Армяне требуют пожизненного заключения для плененного Гусейна Ахундова

Азербайджанского военнослужащего, который, заблудившись, перешел на территорию Армении, и был задержан и арестован на 20 лет по ложному обвинению в убийстве, требуют приговорить к пожизненному сроку.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, близкие человека, которого якобы убил Гусейн Ахундов, считают, что 20 лет тюрьмы является легким наказанием.

Напомним, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащие Азербайджанской Армии Бабиров Агшин Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты в плен Арменией.

Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов обвиняются в "незаконном пересечении государственной границы Армении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов", они арестованы. Гусейн Ахундов также обвиняется в "убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината".

Агшин Бабиров приговорен к 11,5 годам лишения свободы, Гусейн Ахундов - к 20 годам.