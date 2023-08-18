Посол США в Армении прибыла на границу с Азербайджаном

Посол США в Армении Кристина Квин прибыла на границу с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az, Кристину Квин сопровождала чрезвычайный и полномочный посол Армении в США Лилит Макунц.

Дополнительной информации о поездке не поступало. Однако по опубликованным из города Истису (Джермук) фотографиям можно предположить, что Квин наблюдает за азербайджанской стороной в бинокль.