https://news.day.az/politics/1590541.html Посол США в Армении прибыла на границу с Азербайджаном
Посол США в Армении прибыла на границу с Азербайджаном
Посол США в Армении Кристина Квин прибыла на границу с Азербайджаном.
Как сообщает в пятницу Day.Az, Кристину Квин сопровождала чрезвычайный и полномочный посол Армении в США Лилит Макунц.
Дополнительной информации о поездке не поступало. Однако по опубликованным из города Истису (Джермук) фотографиям можно предположить, что Квин наблюдает за азербайджанской стороной в бинокль.
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