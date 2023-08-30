Армяне продолжают искать виновных в поражении в 44-дневной войне

Арестованы два высокопоставленных офицера вооруженных сил Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечено, что заместитель командира корпуса и замкомандира воинской части обвиняются в том, что подготовили план для распространения паники среди личного состава.

Добавлено, что эти действия они совершили в 2020 году во время 44-дневной войны в Карабахе.