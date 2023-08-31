Григорян провел встречу со спецпредставителем МИД РФ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в соцсетях Григоряна.

По его словам, в ходе встречи обсуждалась региональная безопасность и ситуация вокруг Карабаха.