https://news.day.az/politics/1594071.html Григорян провел встречу со спецпредставителем МИД РФ
Григорян провел встречу со спецпредставителем МИД РФ
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял специального представителя Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в соцсетях Григоряна.
По его словам, в ходе встречи обсуждалась региональная безопасность и ситуация вокруг Карабаха.
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