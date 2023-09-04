Москва крайне недовольна Ереваном

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки", - указал собеседник агентства.

Напомним, что премьер Армении в интервью заявил о возможности отдаления РФ от региона.

Как отметил источник ТАСС, Ереван используют для достижения этой цели: "Армении не следовало бы становиться орудием Запада".

Комментируя итоги 44-дневной войны 2020-го года, диписточник подчеркнул, что ко всему привело безрассудство Армении.

"Вооруженное противостояние осени 2020 года во многом стало следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства, в том числе заявлений о том, что "Карабах - это Армения", и участия в "инаугурации" "президента" в Шуше. Это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами" - указал собеседник агентства.