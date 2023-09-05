Песков предупредил Пашиняна

Россия ценит конструктивные отношения с Арменией, но согласиться с тезисами премьер-министра Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев нельзя.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным и надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ призвал не забывать, что "в России живет больше армян, чем в самой Армении", большинство из которых являются патриотически настроенными гражданами РФ и вносят достойный вклад в развитие страны.

Он отметил, что в данном случае очень важным является приверженность всех государств этого региона заключенным два года назад трехсторонним договоренностям.

"Именно следование положениям этих договоренностей является залогом успеха. Безусловно, после этого произошли новые события, которые слегка поменяли обстановку. Но это не значит, что Россия собирается как-то сворачивать свою деятельность... Россия продолжает играть роль гаранта безопасности", - добавил представитель Кремля.