Эрдоган обсудил региональные вопросы с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает в понедельник Day.Az.

В ходе беседы были обсуждены турецко-армянские отношения и региональные вопросы.

Президент Турции подчеркнул, что установление прочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и благополучию всех стран региона.