https://news.day.az/politics/1596942.html Эрдоган обсудил региональные вопросы с Пашиняном
Эрдоган обсудил региональные вопросы с Пашиняном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает в понедельник Day.Az.
В ходе беседы были обсуждены турецко-армянские отношения и региональные вопросы.
Президент Турции подчеркнул, что установление прочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и благополучию всех стран региона.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре