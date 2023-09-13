Захарова недовольна "недружественными действиями" Еревана

Россия рассматривает действия Армении как недружественные в контексте возможной ратификации Римского статута МУС.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова напомнила, что в министерство уже вызвали посла Армении, сделав ему представление в связи с рядом недружественных действий Еревана, среди них называлась и ратификация Римского статута.

"Мотивация Еревана должна объясняться и разъясняться армянской стороной. Для чего делается, почему? Они, кстати говоря, представили свои оценки. Но мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили и армянским нашим друзьям, партнерам по двусторонним каналам. Но уже на каком-то этапе стали говорить в публичной сфере, потому что вопросов стало больше", - отметила она.

По ее словам, ратификация - не единичный шаг, который, как понимала армянская сторона, вызовет справедливые вопросы, а комплекс шагов.