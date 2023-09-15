Националисты в РФ пытаются рассорить Баку и Москву

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Крепкие и взаимовыгодные отношения между Азербайджаном и Россией продолжают быть костью в горле для определенных сил - как внутри РФ, так и в третьих странах. Неудивительно, что сегодня достаточно кругов, заинтересованных в том, чтобы разрушить сотрудничество между Баку и Москвой, рассорить партнеров. Естественно, что особенный интерес в этом - у Армении и ее зарубежных покровителей. Азербайджано-российские отношения не дают покоя ни армянам, ни их спонсорам, ни армянскому лобби в РФ, позиции которого существенно пошатнулись после освобождения оккупированных армянами территорий Азербайджана. Армянское лобби в РФ ищет любую возможность для того, чтобы нанести максимально возможный ущерб отношениям между Баку и Москвой - и нашло себе помощников в скандальном националистическом издании "Царьград".

22 февраля 2022 года в Москве была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. В документе есть много чего, что всегда было на повестке и работало. В основном это пункты, касающиеся экономических и государственных отношений. Но вот что всегда шло со скрипом, это обязательства российской стороны не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

А ведь какие хорошие положения имеются в последней Декларации. Чего стоит, например, пункт 11-й: "Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны". Или же прекрасные слова, содержащиеся в пункте 18-м: "Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма" и так далее.

В конце августа в уральском городе Екатеринбург состоялись торжества по случаю "30-летия Талыш-Муганской республики" - самопровозглашенного сепаратистского образования начала 90-х, которое было частью плана расчленения Азербайджана, осуществлявшегося под покровительством той е России. В тот период сепаратизм нагнетался не только в Карабахе, но также на севере и юге страны. Армяне свою задачу выполнили, но провокаторам на юге это не удалось, чего авторы плана до сих пор не могут простить Баку. Тридцать лет в России активно действуют под ширмой талышской диаспоры организации, работающие против целостности Азербайджана, они ведут пропаганду, выступают в российских СМИ. И даже отмечают "юбилеи".

После того, как стало известно о мероприятии в Екатеринбурге, азербайджанская диаспора, посольство Азербайджана выразили свой протест, в МИД РФ была направлена нота. Возмущение азербайджанской стороны было вызвано не только самим фактом проведения подобных торжеств, но, в первую очередь участием в них официальных лиц. Разразился скандал, по итогам которого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принес извинения Поладу Бюльбюльоглы за себя и за принявшего участие в тусовке председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина. Российские медиа полагают, что после этого скандала Володин больше не будет спикером после выборов.

Тот факт, что руководство области извинилось, очень не понравилось определенным кругам в России и определенным изданиям. "Царьград" разразился огромным материалом на эту тему, покрыв позором Куйвашева и заступившись за Володина, который, оказывается, вообще не знал, куда идет. Прислали приглашение - он и пошел. Как интересно - спикер областной думы откликается на приглашения, даже не интересуясь, куда позвали? Попробуем представить депутата азербайджанского парламента, который безоглядно принял бы приглашение на какую-нибудь антироссийскую тусовку в Баку. Невозможно представить не только это, но и вообще антироссийское сборище в Азербайджане.

"Азербайджан, таким образом, вмешался во внутренние дела России. Ведь Екатеринбург - это русский город, и только его населению, руководству, как и руководству страны, следует решать, что является там допустимым, а что нет. Однако в данном случае это решил Азербайджан, который "наказал" и русского чиновника, вызвал на ковер мэра города и губернатора. При этом губернатор Свердловской области Куйвашев почти моментально "взял под козырек", извинился и пообещал наказать тех, кем недоволен Баку", - пишет "Царьград".

Давайте не будем путать понятия. Екатеринбург (как и Урал в целом) это не русский, а российский город. Все межнациональные проблемы в России начинаются именно с этого. На Урале большая азербайджанская диаспора. Как пишет само же издание, цитируя ее главу, из 50 тысяч проживающих в регионе азербайджанцев - 38 тысяч граждане России. О каком вмешательстве Азербайджана во внутренние дела России можно говорить, когда протест против провокационной тусовки выразили 38 тысяч российских граждан? Еще раз - нравится великорусским шовинистам присутствие азербайджанкой диаспоры или не нравится, эти люди граждане России, следовательно, их возмущение никак не может связываться с Азербайджаном.

Что касается ноты посольства, то дипмиссия отреагировало вполне адекватно. Это не был утренник, посвященный талышской культуре, это был провокационный "юбилей" несуществующего сепаратистского образования, мероприятие, преследующее цель поддержки провокационной деятельности против территориальной целостности Азербайджана. Стоит напомнить о том, что лидеры так называемой "республики" разбежались кто куда, в том числе в России, где продолжали многие годы свою провокационную деятельность. Российское издание утверждает, что сепаратисты имеют право собираться в кафе сколько угодно? Конечно, если это не мероприятие, преследующее совершенно конкретные цели. Там подписали тосты не за дружбу народов, а... Ну ладно, не будем вдаваться в детали. Господин Володин там был, он все расскажет.

Как раз статья "Царьграда" и проведение сепаратистской тусовки на территории России с участием в ней официальных лиц страны является грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Ни о каких правах и свободах в данном случае речь идти не может. Это провокация, в которую втянули спикера думы, не знающего географию и, видимо, русского языка тоже.

Что же касается приведенного в статье расследования касательно азербайджанской диаспоры и ее представителей, то, пардон, азербайджанская диаспора - самая законопослушная и дисциплинированная из национальных диаспор. Пусть бы лучше расследовали деятельность армянской на Юге России. Обещаем, "расследователи" узнают куда больше интересного. Армяне, в отличие от азербайджанцев, отжимают у вас территории, а не какие-то сферы бизнеса. Пока вы роетесь в делах азербайджанской диаспоры, у вас уводят земли, господа.