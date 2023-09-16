В законодательных органах США активизировалась деятельность различных лобби

После встреч министров иностранных дел Азербайджана и Армении, прошедших в прошлом году в США в так называемом Вашингтонским формате, в законодательных органах этой страны активизировалась деятельность различных лоббистских групп, идущих против процесса. Эта тенденция в законодательных органах США касается не только Южного Кавказа. В то же время предпринимаются контршаги, направленные против выгодного интересам США сотрудничества в отношении центральноазиатского региона.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend председатель Общественного объединения "Институт молодых демократов", политолог Еганя Гаджиева.

"В целом уже много лет у Госдепартамента США нет внятной политики в отношении разных регионов. Эта политика, сформированная на основе сезонных групповых интересов, в настоящее время наносит серьезный ущерб интересам США в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии",- сказала она.

Гаджиева отметила, что внутри страны существуют многочисленные сети, действующие против интересов США, получающие выгоду от бюджета страны.

"Не секрет, что на фоне напряженных отношениий между Ираном и США, Азербайджан, как стратегический партнер, граничащий с Россией и Ираном, имеющий особые отношения с Турцией и Израилем, поддерживающий позицию США в глобальной энергетической безопасности, имеет решающее значение для США в регионе. Две активные антиазербайджанские сети в законодательных органах США - армянское лобби и сеть Сороса - организовали в Сенате антиазербайджанские слушания против столь значимых отношений", - сказала она.

Политолог подчеркнула, что слушания были организованы Армянским национальным комитетом Америки - ANCA по инициативе Роберта Менендеса, одного из рупоров лобби и самого коррумпированного сенатора США.

"Совсем недавно, в прошлом месяце, в американских СМИ появились сообщения о расследовании федеральной прокуратуры финансового мошенничества Менендеса и его жены, этнической армянки. Уроженка Армении Надин Арсланян, жена американского сенатора Роберта Менендеса, в прошлом году продала золотых слитков на сумму 400 000 долларов, несмотря на то, что всего три года назад столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Продажа золотых слитков состоялась прошлой весной, за несколько месяцев до того, как ее муж, сенатор Роберт Менендес, публично признал, что ему грозит новое федеральное расследование. В США, рассказывающих всему миру истории о прозрачности, внешнеполитическую комиссию законодательного органа возглавляет человек, которого обвиняют в коррупции", - добавила Гаджиева.

Они отметила, что являясь одной из крупнейших и наиболее влиятельных политических организаций в США, армянская лоббистская группа ANCA, действующая за счет налогоплательщиков США, определяет векторы внешней политики в Конгрессе США.

Политолог считает, что деятельность этой организации серьезно вредит интересам США на Южном Кавказе и внешней политике этой страны в целом.

"Несмотря на столь широкий спектр влияния ANCA в конгрессе, Армения, лидирующая в списке стран, которым США выделяет финансовую помощь, не является союзником США. Армения является вассалом России на Южном Кавказе и союзником Ирана. Военно-политическим партнером Армении в регионе является Россия, а торговым партнером - Иран. Деятельность ANCA представляет угрозу политической стабильности и безопасности в регионе, она работает себе во вред в таком стратегическом для США регионе, она действует против Азербайджана, главного стратегического партнера США", - сказала она.

Гаджиева отметила, что исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, заявила на слушаниях, организованных Сенатом США, что "война между Азербайджаном и Арменией не окончена".

По ее словам, вместо того, чтобы говорить о продолжающейся войне в Украине, Ким выступает с необоснованными заявлениями касательно Южного Кавказа, говорит о войне, которая закончилась три года назад, поддерживает дезинформацию армянской стороны.

"Она делает абсурдные заявления о юридических шагах, предусмотренных международным правом. Юри Ким посылает ультиматумы о том, что Лачинская дорога "должна быть открыта прямо сейчас", и после этого "не должно быть никаких задержек". Он делает такого рода абсурдные заявления, как "США не потерпят никакой военной операции или любого нападения на народ Нагорного Карабаха". Высказанные мнения наносят ушерб мирному процессу и поощряют сепаратизм. Ни для кого не секрет, что новичок в политике США Юри Ким скандальная личность. Напомню, что ранее как посол США в Албании она своей деятельностью испортила отношения США со страной, которая является стратегическим партнером по НАТО", - сказала Гаджиева.

По ее словам, заявив, что "война между Арменией и Азербайджаном еще не окончена", Ким аннулировала все заявления главы Госдепа США на встречах в Вашингтоне, Арлингтоне и Мюнхенской конференции по безопасности.