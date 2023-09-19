Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций ВС Армении
Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций ВС Армении
Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
Он сообщил, что антитеррористические мероприятия успешно продолжаются.
Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.
В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.
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