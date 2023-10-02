Через тернии – к звездам

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня, 2 октября в Баку начинает работу 74-й Международный конгресс астронавтики. В мероприятии принимают участие 5000 представителей 101 страны.

Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики и служит платформой, объединяющей более чем шесть тысяч представителей космического сообщества, включая руководителей ведущих космических агентств, научных центров и международных организаций.

Азербайджан принимает этот интереснейший форум уже во второй раз и является единственной страной в регионе, где проводится такое мероприятие.

На конгресс в Баку учеными и исследователями из 95 стран представлены 3 532 научные статьи. Ожидается, что на конгрессе выступит основатель компаний "Tesla" и "SpaceX" Илон Маск. 215 из представленных докладов представлены самим Азербайджаном. Больше представили только США, Италии, Индии и Китая. В числе докладчиков будут 82 студента и 17 профессоров из 14 ведущих университетов нашей страны. Конгресс в Баку побил еще один рекорд - 22 компании, занятые в космической сфере, приобрели рекордное количество спонсорских пакетов 74-го Международного конгресса астронавтики. По этому показателю автронавтический конгресс в Баку превзошел прошедшие ранее форумы в Австралии, Германии, США, ОАЭ и Франции.

Решение о проведении Международного конгресса астронавтики в Баку было принято 25 октября 2019 года по итогам голосования на генеральной ассамблее Международной астрономической федерации в Вашингтоне.

В рамках 74-го конгресса, который состоится в партнерстве с "Азеркосмос" и Международной федерацией автронавтики, будут организованы конференции, более 190 технических сессий и выставок. Темой форума на этот раз будет "Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу". В эти несколько дней Баку станет открытой площадкой для обмена мнениями о новых идеях и передовых решениях, формирующих будущее космической промышленности. Мероприятие предоставит всем гостям и участникам возможность обсудить пути усиления развития космической промышленности, глобальные тенденции, партнерство и сотрудничество в области космических инноваций.

Стенды 150 космических структур и компаний разных стран будут представлены в выставочном павильоне площадью 7800 квадратных метров, который будет построен на территории Центра Гейдара Алиева и Бакинского конгресс-центра.

Нет никаких сомнений, что конгресс, который продлится до 6 октября, пройдет на самом высоком уровне. Азербайджану не привыкать проводить международные мероприятия такого масштаба, в том числе касающиеся астронавтики. Международный конгресс астронавтики в 1973 году в первый и последний раз на территории СССР прошел именно в Баку. Тогда для проведения мероприятия в столице Азербайджана большие усилия приложил Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Проведение конгресса в столице уже независимого Азербайджана, спустя почти 50 лет после того памятного бакинского форума - достаточно символичное событие. За эти годы республика стала ведущим государством региона, от которого многое зависит. Кроме того, Азербайджан ныне входит в космический клуб, а его спутники обслуживают третью часть земного шара.

Именно конгресс, проведенный в 1973 году под девизом "Космические исследования: влияние на науку и технику", заложил основу космонавтики в Азербайджане. Как результат, через год после проведения Конгресса в Баку, в стране был основан научный центр "Каспий", специализирующийся на исследовании природных ресурсов с помощью космических технологий. А в декабре того же года при Национальной Академии Наук Азербайджана свою деятельность в сфере космических исследований начало Бюро по конструкции космических устройств. В последующие годы около 3000 азербайджанских ученых и инженеров внесли свой ценный вклад в конструирование оборудования, служившего советской космической программе, в частности на орбитальных комплексах "Салют-7" и "Союз Т-11". Об этом ранее сообщили в "Азеркосмос" в эксклюзивном интервью Day.Az.

Сегодня Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности. В 2013 году республика вывела на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-1", в 2014-м году - "Azersky" и в 2018-м году телекоммуникационный спутник "Azerspace-2". Благодаря своим спутниковым проектам Азербайджан уже десять лет является членом мирового космического клуба.

Спутниковые проекты Азербайджана, наряду с удовлетворением спроса на спутниковые услуги внутри страны, также служат коммерческой цели. Они не только удовлетворяют соответствующие потребности страны, но и приносят Азербайджану реальный финансовый доход в виде иностранной валюты. В результате продуманной маркетинговой политики наряду с Кавказом, Европой и Ближним Востоком в зону покрытия азербайджанских спутников также были включены развивающиеся азиатские и африканские регионы, которые представляют особую значимость в сфере экспорта спутниковых услуг Сегодня "Азеркосмос" обслуживает 182 местных и международных клиентов в 42 странах. По его словам, 90 процентов доходов было получено от экспорта услуг. Так, в начале этого года было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ОАО "Азеркосмос" и кенийской компанией CommCarrier. Согласно документу, с 24 января началось использование спутникового интернета в государственных органах Кении посредством спутника "Azerspace-2". Компания CommCarrier обслуживает своих партнеров в регионе Центральной и Восточной Африки в KU-диапазоне спутника "Azerspace-2".

Спутниковые проекты Азербайджана сыграли и продолжают играть важную роль в плане информационной безопасности страны. Азербайджан полностью устранил зависимость от зарубежных стран в области телекоммуникационных услуг. Спутники Азербайджана служат также целям безопасности и обороны. Так как национальные спутниковые программы в первую очередь нацелены на развитие экономики государства, предпринимаются активные усилия для еще большего коммерческого использования ресурсов спутников "Azerspace-1", "Azerspace-2" и "Azersky". "Азеркосмос" также изучает экономические выгоды, которые Азербайджан может получить от запуска новых телекоммуникационных и низкоорбитальных спутников.

Результаты нынешнего конгресса обязательно придадут динамику всем задуманным и уже осуществляемым проектам.