Азербайджан объявил в международный розыск иностранных граждан, воевавших за Армению

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики ведется предварительное расследование 8 уголовных дел, связанных с грубым нарушением военно-политическим режимом Республики Армения требований Международной конвенции ООН "О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников".

Как передает Day.Az, об этом в понедельник в интервью Trend заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он сообщил, что по этим уголовным делам 17 граждан иностранных государств (России, Грузии, Франции) были привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в розыск с избранием в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, а также обеспечено их объявление в международный розыск через Национальное центральное бюро Интерпола.

"В своих интервью в социальных сетях эти лица заявили, что находятся в рядах Вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Имеются фото- и видеоматериалы, свидетельствующие об участии этих лиц в военных действиях. Следственно-оперативные мероприятия по задержанию и привлечению этих лиц к ответственности продолжаются. В связи с этим в соответствующие страны были направлены многочисленные ходатайства об оказании правовой помощи", - добавил К.Алиев