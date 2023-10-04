Страшно далеки они от азербайджанского народа: о ком скулят Османгызы, Юнус и Мамедов?

Автор: Акпер Гасанов

Это был эфир персонажей, для которых победа Азербайджана в 44-дневной войне, блестящее завершение антитеррористических мероприятий, по итогам которой наша страна окончательно восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, вынудив карабахскую хунту самораспуститься, стало личной трагедией, крахом возможностей манипулировать и лгать, играя на болезненных для миллионов азербайджанцах вопросах.

Они явно не рады тому, азербайджанский флаг развевается в Ходжавенде, Агдере, Ходжалы. И свое разочарование тем, что завершился конфликт, длинною более трех десятков лет, унесший жизни тысяч наших героев и мирных жителей, превративший на долгие десятилетия в беженцев и вынужденных переселенцев миллион азербайджанцев, они даже не особо и скрывают.

Кто они? В реальности, их гораздо, к сожалению, больше, нежели та троица, что собралась в эфире у Севиндж Османгызы. Помимо нее самой выступили называющий себя конфликтологом, а в реальности являющийся классической гадалкой на кофейной гуще Ариф Юнус, а также отставной дипломат, бывший посол Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Евросоюзе Ариф Мамедов. Каждый из них ранее неоднократно ставил под сомнение способность Азербайджана одержать победу над Арменией.

В самом названии передачи была провокация. "Сумеют ли Шольц и Макрон остановить третью войну?", - так она называлась. Поразительная глупость. Ведь, ни Шольц, ни Макрон и не пытались когда-либо помочь в достижении справедливого мира. Наоборот, они, и не только они, делали все для того, чтобы вековечным был тот "статус-кво", который устраивал Армению. То есть тот, при котором 20% нашей территории оставались под армянской оккупацией, при этом продолжались бы бессмысленные переговоры между Баку и Ереваном под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Идем далее. Севиндж Османгызы начала свой эфир с рассказа о том, что посмотрела репортаж "Аль-Джазиры" из Ханкенди. Роликов Минобороны Азербайджана, отечественных СМИ из этого освобожденного ценой крови и героизма азербайджанской армии города, она не смотрела, что уже говорит о принципиальном, мировоззренческом выборе этой дамы. Она, уехав из Азербайджана, перестала ощущать себя его частью, разделять нашу боль, наши эмоции. Она смотрит на Азербайджан чьими угодно глазами, но только не глазами тех, кто является кузнецом великой победы, ее первым свидетелем, очевидцем.

Далее она принялась причитать по поводу того, что Ханкенди называют "брошенным городом". Ее "тонкую душу" затронул вид детских колясок, стоявших в Ханкенди.

"Я даже спросила, не были ли они завезены в Ханкенди извне? Мне ответили, что нет что это коляски, оставленные в Ханкенди", - томно вздыхая, произнесла она.

Какой театр одной актрисы! Какая скорбь по сбежавшим из Ханкенди армянам! Прямо хоть премию от Гуманитарной инициативы "Аврора", соучредителем которой является Рубен Варданян, ей вручай!

Далее слово взял Ариф Юнус. Надо заметить, что ранее, на протяжении долгих лет, он находился в тени своей скандальной супруги. Но Лейлы Юнус давно уже нет в медийном пространстве и теперь в медийном пространстве гадит только Ариф Юнус, который всегда отличался крепкими связями с армянской стороной. В РА его принимали, как родного. Впрочем, почему как? Он и был для них родным, ведь его мама является этнической армянкой. Я сам, бывая в поездках с А.Юнусом, видел трепетное к нему отношение с армянской стороны.

Я же видел, как он часто заполнял отечественное информационное пространство именно армянскими нарративами. И сейчас, конечно же, у него остались связи в РА. Наверняка оттуда ему и поведали о том, что в Ханкенди "осталось около 80 человек". Далее, он коснулся отчета делегации Организация Объединенных Наций (ООН), которая посетила Ханкенди. Она, напомню, не зафиксировала фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими по собственному желанию эти территории и переезжающими в Армению.

"В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе", - говорилось в заявлении.

И это заявление возмутило мужа Лейлы Юнус.

"Они сказали практически то же самое, что говорит официальный Баку", - грустным голосом констатировал он.

О том, что сказана была правда, какая она есть, не армянская версия реальности, а именно реальная, он уточнять не стал. Зато, он выразил "удивление" тем, что в составе этой миссии ООН не было представителей США и Франции. То есть тех стран, послы которых до сих пор не посетили освобожденную Шушу. Тех стран, откуда в адрес Азербайджана регулярно несется ложь, чушь, необоснованные обвинения и призывы ввести санкции против нашей страны.

Вот такой он - "конфликтолог" Юнус. В реальности же являющийся тем, кто привык дудеть в армянскую дуду, обслуживая при этом и интересы других стран. Для него общение с зарубежными дипломатами, говорю это из опыта личного общения с данным персонажем, всегда стояло выше общения с азербайджанскими чиновниками, которые работали на государство. Поэтому и неудивительно, что он и сейчас ретранслирует позицию сил, настаивающих на введении санкций против Азербайджана за ... освобождение своих оккупированных территорий.

Ну, а потом слово взял бывший азербайджанский дипломат. Слово бывший тут уместно употребить по отношению и к слову дипломат, и к слову азербайджанский. Потому что этот персонаж едва ли не с упоением рассказывал о том, какие антиазербайджанские мероприятия проводятся в Европе. Он называл их грандиозными, широкими. О том, чтобы направить свои усилия, связи, время на их предотвращение, на отстаивание правдивой, справедливой позиции Азербайджана, он даже не задумался. Зачем ему это?! Сидит себе в Европе, поливает грязью и ложью руководство Азербайджана, получает за это благодарность от тех, кто его курирует. Вот оно - счастье Арифа Мамедова.

Я могу себе представить, с какой грустью они восприняли новость о роспуске карабахской хунты, о полной, исторической победе Азербайджана. А тут ведь сегодня еще и новость подоспела о том, что бывшие "президенты" армянских сепаратистов Карабаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, а также лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший "председатель парламента" Давид Ишханян были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана.

Представляю, как сейчас переживают Османгызы, Юнус, Мамедов. По очереди и хором. Ведь, перед нами пример торжества справедливости, доказательство блестящей работы азербайджанских спецслужб. А шире, перед нами еще один пример того, что обещания Президента Азербайджана Ильхама Алиева претворены в жизнь и виновные в чудовищных преступлениях против азербайджанского народа теперь понесут справедливое наказание. Но в том-то и дело, что перед нами те, для кого немыслима сама мысль признать очевидные, исторические заслуги главы нашего государства. Им проще придумывать и тиражировать чушь и ложь, вздыхая по покинувшим Ханкенди армянам. Страшно далеки они от азербайджанского народа.