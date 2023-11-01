Возвращение армян в Карабах должно происходить по принципу зеркальности

Возвращение азербайджанцев в Армению это не мечты, а вполне реальная перспектива. Начатая в этом направлении работа достойна только похвалы. Многим может показаться, что к этой проблеме мы обратились с нескольким опозданием. Но, как говорится, всему свое время.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, руководитель Аналитического центра "Иреван", уроженец Еревана Сохбет Мамедов.

Данный процесс, отметил он, может начаться после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также делимитации и демаркации границ между двумя странами.

"Процесс этот будет долгим и очень непростым. Тем не менее, история наших конфликтов изобилует фактами, когда азербайджанцы после кровавых столкновений возвращались в свои родные края. Так было после этнических чисток в Армении 1905 года, после изгнания азербайджанцев из этой республики в 1918-20-х годах, а также в 40-50-е годы. Так что, ставить под сомнение реальность этого процесса не стоит. В то же время, все будет зависеть от желания самих людей - возвращаться или нет. Это процесс добровольный", - сказал Мамедов.

Говоря о повышенном внимании Европы к имуществу армян, оставленному в Карабахе, на фоне полного безразличия к тому, что оставили изгнанные из Армении азербайджанцы, эксперт отметил, что удивляться этому не стоит - на Западе, где господствует "христианское братство", умело используют политику двойных стандартов. Да и армянская сторона мастерски умеет строить из себя великомученика и тем самым играть на чувствах своих единоверцев, подчеркнул Мамедов.

По словам нашего собеседника, азербайджанская сторона не заставляла карабахских армян покинуть свои дома - они сами уехали, под натиском своих собственных так называемых лидеров. Вопрос же возвращения зависит, опять же, от их выбора - принять гражданство Азербайджана или отказаться. По мнению Сохбета Мамедова, тут должен действовать зеркальный принцип - сколько армян вернутся в Карабах, стольким же азербайджанцам в Армении должны быть созданы условия для возвращения в свои дома в Западном Зангезуре. И мы должны твердо поднимать этот вопрос перед тем же Западом, так переживающим за судьбу карабахских армян, считает эксперт.

"Почему Армении не стоит бояться возвращения азербайджанцев? Вопрос, конечно, интересный. Но и ответ не менее интересен. В отличие от наших соседей, мы, азербайджанцы миролюбивы, законопослушны, трудолюбивы и не заримся на чужое. Другими словами, мы не болеем болезнью сепаратизма. Если бы это было так, то в советский период мы тоже могли бы потребовать для азербайджанского населения Армении автономии, наподобие НКАО в Азербайджане. Поэтому Армении нечего бояться возвращения азербайджанцев на свои родные земли. Но дело в том, что армянская сторона судит об этом по себе, и потому боится", - сказал руководитель Аналитического центра "Иреван".

Лейла Таривердиева