Возвращение азербайджанцев в Западный Зангезур принесет пользу и самой Армении

Началось строительство дороги из западных районов Азербайджана в Нахчыван через территорию Ирана. Эта дорога, по всей видимости, займет место Зангезурского коридора, который должен был соединить материковую часть Азербайджана с Нахчываном через южную армянскую провинцию Сюник (Зангезур - ред.).

Согласно 9-му пункту Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец Второй Карабахской войне, Армения обязалась построить такую дорогу. В заявлении было указано обязательство Армении разблокировать и гарантировать безопасность транспортных связей", а также организовать беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.

Однако официальный Ереван постоянно это откладывал и в конце концов отменил трехсторонние межведомственные встречи (Россия была третьей содействующей стороной), на которых планировалось обсуждение строительства автомобильных и железных дорог.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье научного сотрудника канадского Института глобальных отношений Роберта Катлера, опубликованной в китайском издании Asia Times.

Автор статьи напоминает, что периодически проводились встречи, в том числе и в этом году, но этот проект, хотя и может быть реализован в каком-то неопределенном будущем, сегодня отошел на второй план.

Он также отмечает, что утверждения о том, что Баку стремится сделать эту дорогу экстерриториальной или даже частью самого Азербайджана, не соответствуют действительности. Более того, согласно заявлению, контроль за транспортным сообщением будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России.

Как пишет Катлер, строительство новой дороги приведёт к существенному сдвигу в региональной динамике.

"6 октября заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр транспорта и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш приняли участие в церемонии закладки фундамента для строительства моста с таможенной и пограничной инфраструктурой в Агбенде, расположенном в Зангиланском районе Азербайджана. Предусматривается также строительство моста для железнодорожного сообщения.

Меморандум о взаимопонимании по строительству новой дороги был подписан в марте 2022 года. Однако этот дипломатический процесс был заморожен в конце января этого года, когда было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Последствия были незамедлительными: Баку приостановил работу посольства, а двусторонние отношения, которые всегда были сложными в силу исторических причин, достигли самой низкой точки за последние 30 лет. Азербайджан потребовал привлечения преступника к ответственности. Через два дня после вынесения ему смертного приговора заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился в Тегеране с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом. В ходе встречи было объявлено о том, что Иран "полон решимости расширять отношения с Азербайджаном во всех областях".

Внутриэлитные конфликты в иранском руководстве непрозрачны, но можно предположить, что нападение могло быть инициировано группировками, выступающими против строительства дороги. В результате они, похоже, проиграли эту политическую битву", - приходит к выводу канадский аналитик.

Автор статьи далее сообщает читателям, что Нахчыван имеет статус автономной республики в составе Азербайджанской Республики. Аналогичный статус он имел и в советском Азербайджане.

"В марте 1921 года Московский договор, подписанный между Советской Россией (СССР был создан только в 1922 году) и Турецкой Республикой, подтвердил статус Нахчывана в составе Азербайджана. Через семь месяцев этот статус был подтвержден Карсским договором.

Поэтому символично, что 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал на встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в город Нахчыван, где публично приветствовал возможное участие Ирана в строительстве дороги.

Поводом для встречи послужила церемония закладки первого камня в строительство давно запланированного газопровода из турецкого города Игдыр, который должен положить конец зависимости Нахчывана от импорта газа из Ирана.

Текущие потребности в газе оцениваются в 500 млн. куб. м/год (млн. куб. м/год), в то время как пропускная способность газопровода составит 730 млн. куб. м/год, и впоследствии может быть увеличена вдвое при наличии достаточного спроса. Это положение свидетельствует о том, что Баку предвидит динамичное экономическое развитие Нахчывана и возможное увеличение численности его населения", - пишет Катлер.

Автор статьи подчеркивает, что в 1987 и 1988 годах - еще до начала армянами войны в Карабахе - в Зангезуре проживало 180 тыс. азербайджанцев.

"Они были подвергнуты этнической чистке и стали беженцами. Сегодня многие азербайджанцы, насильственно изгнанные из Армении, живы. Баку, обладающий исторической памятью, считает, что возвращение армян в Карабах должно сопровождаться возвращением азербайджанцев на их исконные земли на юге Армении. Такой шаг, по мнению Азербайджана, был бы не только жестом справедливости, но и принес бы пользу Еревану", - считает Катлер.

По его словам, Зангезурский коридор может стать катализатором экономического развития и изменить экономическую социологию региона.

"Она может способствовать формированию среднего класса за пределами Еревана, что потенциально выгодно премьер-министру Николу Пашиняну. Однако сроки реализации этого проекта пока представляются неопределенными, хотя двусторонние переговоры о заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном могут привести к новым договорённостям в этом вопросе", - резюмировал Роберт Катлер.