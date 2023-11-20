Джим Коста, Джеймс О’Брайен и прочие: американское злоупотребление глупостью

Автор: Акпер Гасанов

Глупость- дар Божий, но не стоит ею злоупотреблять. Известное, казалось бы, изречение. Тем не менее, мы нередко видим злоупотребения глупостью со стороны политиков из разных стран мира. На сей раз "отличился" конгрессмен США Джим Коста. Поток его глупости разлился в интервью "Голосу Америки". Коротко остановлюсь на основых моментах, доказывающих злупотреблени даром Божьим со стороны этого американского политика.

"Я не думаю, что факт того, что Госдеп заявил, что людям, покинувшим свою родину, должна быть предоставлена возможность вернуться, является решением или гарантией для тех армян, которые были вынуждены покинуть свои дома", с места в карьер, как многолетний участник родео, начал Коста. Не удивлюсь если окажется, что никто, кроме самого Косты, не понял истинный смысл его умозаключения.

Предположу, что Коста имел в виду неуместные заявления заместителя секретаря бюро по вопросам Европы и Евразийского региона Госдепа Джеймса О'Брайена, прозвучавшие в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США, где прошли слушания на тему: "Будущее Нагорного Карабаха". Но в том-то и дело, что в Баку плевать хотели на заявления О'Брайена. Осталось выбрать лишь откуда- с Девичьей Башни или с верхних этажей Flame Towers.

Знаете, почему в Баку занимают такую позицию? Потому что за все годы, что длилась оккупация 20% территории Азербайджана, США ничего не сделали для осуждения Армении. Никаких санкций против нее введено не было. Наоборот, после оккупации Шуши и целого ряда районов нашей страны, после Геноцида против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, США ввели 907-ую поправку против нашей страны.

Да, потом ее решили приостанавливать. Но объем американской военной помощи был настолько мизерным, что о ней никто в Баку не рассуждал. Соответственно, когда Джеймс О'Брайен заявил, что США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, в нашей стране вспомнили фразу о том, что "отряд не заметил потери бойца". Потому что, наша страна вовсю продолжает развивать связи с традиционными, надежными поставщиками оружия.

Напомню, что в рамках нового соглашения между министерствами обороны Израиля и Азербайджана государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) обязуется поставить Баку системы противоракетной обороны "Барак-8" на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Плюс, есть и Турция, Пакистан, Италия и множество иных стран, которые с радостью продолжат продавать нам все необходимое для усиления армии.

Плюс, ну не заместителю секретаря бюро по вопросам Европы и Евразийского региона Госдепа, а тем паче какому-то конгрессмену грозить стране, которая восстановила свою территориальную целостность вопреки планам США, которые привыкли и жаждут управлять любыми конфликтами для решения своих собственных задач. Сомневающимся, хочу напомнить интересный фрагмент из обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу.

"Я довел наши условия до государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, который позвонил мне вчера. Меня спросили, что нужно, чтобы остановить антитеррористические мероприятия? Я сказал, что незаконно окозавшиеся на нашей территории формирования армянской армии должны сложить оружие, разоружиться, быть полностью выведены с нашей территории, и в то же время они должны сдать все вооружение и технику. Только в этом случае Азербайджан может остановить антитеррористические мероприятия. В противном случае мы пойдем до конца, и враг знает нашу силу и решимость", предельно честно и четко рассказал обо всем своему народу Президент Азербайджана.

Как видим, США вовсю пытались не допустить или остановить антитеррористические мероприятия в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Но их желания так и остались только их желаниями. Азербайджан доказал, что язык ультиматумов в диалоге с ним является бесполезным и глупым. Глава нашего государства знает, что, как и когда нужно делать. Что бы там не говорил госсекретарь США.

На этом фоне совсем уж смехотворными выглядят попытки каких-то американских конгрессменов, среди коллег которых были, есть и будут давно ангажированные армянской диаспорой Соединенных Штатов персонажи, в том числе и обвиняемые в коррупции и работе на спецслужбы других стран, что-то вякать в сторону Азербайджана. Наша страна имеет опыт реализации всего выгодного нам, вопреки планам и козням США.

Достаточно вспомнить хотя бы железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, которая была проведена вопреки отказу американской стороны финансировать данный проект. Азербайджан справился сам, без помощи США. И флаг Азербайджана реет ныне и в Шуше, и в Ханкенди, вопреки американским планам. Плюс, без американской помощи идет восстановление всех освобожденных территорий нашей страны. Так что, максимум, на что способны ныне различные ораторы из США, так это на злоупотребление глупостью. Но это уже их, а не наш выбор.