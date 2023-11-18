Тупая троица: кандидаты в президенты США не знакомы с третьим законом Ньютона

Автор: Акпер Гасанов

Кандидаты в президенты США Рон ДеСантис, Никки Хейли и Вивек Рамасвами решительно осудили "проводимую в Азербайджане этническую чистку армян-христиан, коренных жителей Нагорного Карабаха". Как отмечается в сообщении комитета "Ай Дата", эти заявления они сделали во время конференции "The Family Leader", которую провел председатель конференции Боб Вандер Платтс.

Произошло это после того, как в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США прошли слушания на тему: "Будущее Нагорного Карабаха". Мы уже давали подробное описание деталей и причин такого рода скандального, аморального, циничного, лживого и антиазербайджанского шага со стороны американских конгрессменов.

Так вот заявления кандидатов в президенты США свидетельствуют о том, что антиазербайджанская, шокирующая готовностью обвинять не жертву оккупации и военной агрессии, а оккупанта и агрессора риторика является общим местом в американской политике. А это уже сигнал для Баку, который вынужден будет серьезно скорректировать свою внешнюю политику. Не по своей, особо подчеркну, воле.

Да, вся указанная троица кандидатов в президенты США не имеет шансов на победу. Явным фаворитом тут является Дональд Трамп, пользующийся солидной поддержкой американских избирателей именно потому, что всегда предлагал и предлагает осуществлять политику, основанную на интересах США. А интересам Соединенных Штатов отвечает ставка именно на Азербайджан, как на самое сильное государство Южного Кавказа.

Кроме того, Трамп выступает за политику внешнеполитического изоляционизма со стороны США. Проще говоря, он предлагает сконцентрироваться на экономических проблемах своей страны, не занимаясь так называемым "экспортом демократии". И это тоже находит понимание в сердцах и умах подавляющего большинства американцев. Именно поэтому, имеющая крайне низкий рейтинг команда действующего президента США Байдена сейчас бросила все силы на недопущение Трампа к участию в выборах.

Чем все это закончится, покажет время. Но мы уже видим, что не только нынешнее руководство США, но и те, кто использует свои "пять минут славы" в качестве кандидатов в президенты этой страны, претендующей на мировую гегемонию, заняли откровенно глупую, не подберу иного точного определения, позицию. Они явно, и это шокирует больше всего, малообразованы.

Будь иначе, они бы помнили про третий закон Ньютона, согласно которому сила действия равна силе противодействия. И этот закон, что было доказано многократно, действует и в большой политике. Соответственно, любые попытки давить на Азербайджан не просто ошибочны, но и приводят к ответным действиям, что глупо в условиях бесспорного главенства нашей страны на Южном Кавказе.

Рассуждая шире, указанная троица глашатаев глупости плохо ориентируются в новых реалиях, при которых влияние США в мире существенно сужается. Это логический итог ошибочных ставок этой державы. Это результат их переоценки своих возможностей и недооценки чужих способностей. Выводов из своих ошибок в США, судя по всему, делать не хотят. И это путь к их новым геополитическим провалам.

Тем более, что мы услышали откровенно ксенофобские высказывания в ходе этого аморального "шоу". Судите сами. Отметив, что армяне являются первым христианским народом, и ссылаясь на якобы "этническую чистку" армянских христиан, совершенную Азербайджаном, ведущий конференции Вандер Платтс спросил трех кандидатов, как они будут обеспечивать сохранение этой опоры христианства.

Это была провокационная и лживая постановка вопроса. Это была психология новоявленных "крестоносцев", которые позволяют себе предвзятое отношение к целой стране, к целому народу, исходя из религиозных предпочтений. Это был циничный и лживый подход тех, кто привык обелять агрессора и оккупанта, очерняя жертву оккупации и агрессии, прикрываясь фактором религии.

Армяно-азербайджанский конфликт был классически территориальным. Армения оккупировала 20% территории Азербайджана и не собиралась их возвращать, игнорируя резолюции ООН, дабы осуществлять варварский грабеж наших земель. Но Вандер Платтс и три кандидата в президенты США пошли по пути провокации и лжи, оправдывая действия РА христианской религией.

Хотя в Библии не говорится ничего о том, что нужно захватывать чужие земли, подвергать соседний народ геноциду, разрушать культурное и религиозное наследие расположенного рядом государства. Увы, но мы уже стали свидетелями того, как из США звучит бесконечная ложь о сути армяно-азербайджанского конфликта, оттуда же звучат аморальные и необоснованные обвинения в адрес нашей страны, которая слишком многое отдала для восстановления своей территориальной целостности. И это то, чего никогда и никому у нас уже не отнять.