Один день Гейдара Алиева: Общенациональный лидер об ущербе 907-ой поправки отношениям между Азербайджаном и США
АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в хронике.
Ровно 24 года назад, 19 ноября 1999 года, во дворце "Чыраган" в Стамбуле состоялась встреча общенационального лидера Гейдара Алиева с тогдашним Президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном.
Как сказал на встрече Билл Клинтон, подписание документов по основному экспортному трубопроводу Баку - Джейхан является большим историческим событием.
"Подписанный в 1994 году благодаря Вашей дальновидной и последовательной политике как Президента Азербайджанской Республики "Контракт века" заложил основу открытия энергетических ресурсов Каспийского моря для всего мира. Я высоко оцениваю Ваши огромные заслуги по реализации трубопровода Баку-Джейхан. Я также высоко оцениваю документ по строительству транскаспийского газопровода. Я уверен, что эти трубопроводы сыграют важную роль в дальнейшем укреплении суверенитета и независимости государств региона и внесут большой вклад в их экономический прогресс. Я доволен Вашими усилиями в области ускоренного развития американо-азербайджанского сотрудничества. Я также всегда высоко оцениваю сложившиеся между нами личные дружеские отношения", - сказал он.
Гейдар Алиев, в свою очередь, выразил довольство принципиальной позицией американского государства в области реализации основного экспортного трубопровода Баку - Джейхан, транскаспийской газовой магистрали.
Кроме того, общенациональный лидер особо отметил, что принятая американским Конгрессом в 1992 году 907-я поправка препятствует ускоренному развитию этого сотрудничества, необходимо устранение этой поправки.
"Я уверен, двусторонние американо-азербайджанские связи, опирающиеся на крепкую дружбу и сотрудничество, созданные за последние годы вместе с Вами, господин Президент, будут всегда успешными, служить интересам наших народов, способствовать повышению их благосостояния, экономическому возрождению наших стран, создадут хорошие возможности для укрепления мира, стабильности и спокойствия во всем кавказском регионе.
Сегодняшнее обсуждение вопросов, связанных с укреплением взаимовыгодных связей между Азербайджаном и Америкой как в энергетическом секторе, так и в других отраслях, дальнейшим упрочением экономических отношений, безусловно, даст значительные результаты.
Наша беседа в области осуществления положений, выдвинутых в исторических документах Стамбульского саммита ОБСЕ, а также обстоятельный обмен мнениями о положении на международной арене, на Кавказе, перспективах сотрудничества в регионе и по ряду других вопросов представляют особое значение", - сказал Гейдар Алиев.
Стоит отметить, что недавнее решение Сената США вновь актуализировало вопрос, связанный с 907-ой поправкой, а которой еще 1999 году говорил общенациональный лидер. Так, сенаторы проголосовали за принятие акта C.3000, согласно которому президент США не может воспользоваться публичным законом 107-115. А этот закон позволял президенту обойти 907-ю поправку к "Акту защиты свободы", которая запрещает оказывать помощь Азербайджану. Это означает, что президент США не может получить финансирование для помощи Азербайджану из бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы.
Похоже, американская сторона вновь повторяет ошибку, допущенную в 1992 году с применением санкций в отношении Азербайджана, несмотря на то, что именно наша страна была государством, подвергшимся агрессии и оккупации.
После терактов 11 сентября 2001 года, когда Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом, в том же году американская сторона приняла решение временно приостановить исполнение 907-й поправки. Именно Азербайджан протянул руку помощи американской стороне, открыв свое воздушное пространство и предложив логистические возможности, Северную распределительную сеть. Именно Азербайджан стал одним из первых государств, боровшихся плечом к плечу вместе с американской стороной в Афганистане. Азербайджан в то же время стал последней страной-партнером, покинувшей Афганистан. Но получается, что американская сторона всегда считала поддержку Азербайджана временной, однако не стоит забывать, что история может повториться. Столь безразличное отношение американской стороны по вопросу временного приостановления исполнения 907-й поправки - недоброжелательный шаг по отношению к Азербайджану.
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